أعطال فنية واسعة تعطل البنوك الأمريكية الكبرى

تعطلت خدمات عدة بنوك أمريكية كبرى بسبب خلل تقني، مما أثر على المعاملات المالية وتوقعات العملاء دون حدوث هجوم إلكتروني.

شهد القطاع المصرفي في الولايات المتحدة حالة من الارتباك والتوقف الجزئي للخدمات الرقمية، نتيجة تعطل واسع النطاق في الأنظمة التقنية التابعة لأحد أكبر البنوك في البلاد، مما أدى إلى صعوبات في الوصول للحسابات وتأخير في المعاملات المالية.

طبيعة الخلل التقني والبنوك المتأثرة

أكد المتحدث باسم بنك "جي بي مورجان تشيس" أن سبب التوقف كان ناتجاً عن خلل تقني صرف، وليس له علاقة بأي هجوم إلكتروني، مشيراً إلى أن المعاملات المالية تستغرق وقتاً أطول من المعتاد لإتمامها، لكن العملاء لا يزالون قادرين على رؤية حساباتهم وأموالهم.

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وقد رصد موقع "Downdetector" المتخصص في تتبع الأعطال الإلكترونية بلاغات عن اضطرابات شملت خمسة بنوك أمريكية كبرى هي: "بنك أوف أمريكا"، و"جي بي مورجان تشيس"، و"يو إس بنك"، و"ويلز فارجو"، و"ترويست"، وهي مؤسسات تلعب أدواراً رئيسية في النظام المالي المحلي.

وتلقى بعض العملاء رسائل تحذيرية تفيد بعدم توافر بعض الخدمات مؤقتاً، بينما أكدت فرق الفنيين العمل على معالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن لضمان استعادة الخدمة بشكل طبيعي دون أي خطر على سلامة البيانات.

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آثار الانقطاع على شبكة زيل والمدفوعات

امتدت الشكاوى لتشمل خدمات المدفوعات الرقمية، حيث أوضح متحدث باسم "يو إس بنك" أن أنظمته لم تتأثر بصورة مباشرة، لكنه أقر باحتمال تأخر التحويلات المرسلة أو المستقبلة عبر شبكة "زيل" بين المؤسسات المالية المختلفة في البلاد.

وتدير شركة "Early Warning Services" المملوكة لمجموعة من البنوك الكبرى هذه الشبكة، والتي تضم في ملكيتها كل من "بنك أوف أمريكا"، و"كابيتال وان"، و"جي بي مورجان تشيس"، و"بي إن سي"، و"ترويست"، و"يو إس بنك"، و"ويلز فارجو"، مما يبرز الترابط التقني العميق.

ويجب الإشارة إلى أن هذا التعطيل يأتي بعد انقطاع كبير في خدمات "مايكروسوفت" بدأ يوم الجمعة واستمر لساعات، أثر على منصات "Outlook" و"Teams" ومساعد الذكاء الاصطناعي "Copilot"، مما أضاف طبقة أخرى من التحديات التقنية.

توقعات استعادة الخدمة والتداعيات

ترجح التقارير أن تعود الخدمات إلى مسارها الطبيعي مع معالجة الفريق الفني للمشكلة، وسط تساؤلات حول قدرة الأنظمة على الصمود أمام الأعطال المفاجئة في ظل الاعتماد المتزايد على التقنية في المعاملات اليومية.

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وتشير المؤشرات الأولية إلى أن التأخير في التحويلات المالية سيكون له تأثير محدود على الجمهور العام، إلا أن استمرار العطل قد يطيل فترة الانتظار لاسترجاع الأموال أو إتمام العمليات التجارية العاجلة.