أعطال تقنية واسعة تعطل الخدمات المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة

تعطلت الخدمات الإلكترونية لكبرى البنوك الأمريكية بما فيها تشيس وبنك أوف أمريكا، مما أدى إلى صعوبة الوصول للحسابات وإجراء المعاملات المالية لملايين المستخدمين.

شهدت القطاع المالي الأمريكي اليوم موجة من الاضطرابات التقنية الجسيمة التي أثرت بشكل مباشر وكبير على كبرى المؤسسات المصرفية الوطنية، مما أدى إلى تعطل الخدمات الإلكترونية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين في إدارة شؤونهم المالية اليومية.

وقد بدأت هذه الموجة من الأعطال بفشل مفاجئ في منصات الإنترنت والتطبيقات الخاصة بعملاقة القطاع المصرفي، بما في ذلك بنك تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، بالإضافة إلى بنك يو إس، كما طال الضرر خدمة الدفع الإلكتروني الفوري زيلي، والتي تعتبر حيوية لعمليات التحويل بين الأفراد. ووفقا لبيانات الشبكة الإخبارية فوكس نيوز، فإن هذه الاضطرابات لم تكن معزولة بل كانت جزءا من خلل منهجي أثار حالة من القلق والحيرة بين المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى حساباتهم البنكية أو إتمام المعاملات المطلوبة في وقتها المحدد.

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تقارير عن تعطل خدمات بنك تشيس وبنك أوف أمريكا

وقد رصدت منصة دووديتكتور المتخصصة في مراقبة أعطال الخدمات الرقمية آلاف البلاغات من العملاء الذين اشتكوا من تعذر تسجيل الدخول إلى حساباتهم في بنك تشيس، بالإضافة إلى ظهور أخطاء في عرض أرصدة الحسابات وتعثر عمليات التحويل المالي، مما دفع العديد من العملاء إلى البحث عن بدائل فورية للتعامل مع احتياجاتهم العاجلة. كما أبلغ عملاء بنك أوف أمريكا عن صعوبات مماثلة في استخدام أجهزة الصراف الآلي والتعامل مع الخدمات الأساسية، مما عزز الشعور بعدم الأمان بين قاعدة المستخدمين الواسعة التي تعتمد على هذه المؤسسات في توفير سيولة مالية متدفقة ومستقرة.

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وفي محاولة لاحتواء الموقف وتهدئة الجمهور، حاولت إدارة العلاقات العامة في بنك تشيس التواصل مع العملاء عبر منصة إكس، حيث أوضح المسؤولون أن الفريق التقني يعمل بجهد مكثف لحل المشكلة التقنية المعقدة، معتمدين على استراتيجيات احتواء سريعة، مع الاعتذار الصريح عن أي إزعاج ناتج عن هذا العطل غير المتوقع، ونصحوا العملاء بالمثابرة في محاولات الدخول في أوقات لاحقة. وتكتسب خطورة هذه الأحداث بعدا استراتيجيا كبير نظرا للحجم الهائل للأسواق المالية المتضررة، حيث يخدم بنك تشيس، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة، حوالي 86.6 مليون مستهلك فردي و7.4 مليون شركة صغيرة، ما يعني أن أي توقف في خدمته يمس نسيج الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

مقارنة مع اضطرابات سابقة في البنية التحتية الرقمية

وبالمثل، تقدم كل من بنك أوف أمريكا وويلز فارجو خدماتهما لنحو 70 مليون عميل حول العالم، مما يجعل استمرار هذه الاضطرابات مصدر خطر حقيقي على الاستقرار المالي اليومي لشريحة ضخمة من المجتمع الأمريكي. وليس هذا أول حدث من نوعه في الآونة الأخيرة، إذ سبق أن واجهت شركة مايكروسوفت اضطرابات واسعة أثرت على خدماتها السحابية مثل أوتلوك وتيمز، كما شهد قطاع النقل الجوي اضطرابا شبيها عندما فرضت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعليق الرحلات مؤقتا بسبب خلل في أنظمة الاتصالات، مما أدى إلى تأخير آلاف الرحلات الجوية، مما يبرز نمطا مقلقا من هشاشة البنية التحتية الرقمية الأمريكية التي تترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق تتطلب تدابير وقائية وصيانة مستمرة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.