أعمال يوم النحر ورمي الجمرات: أحكام وتفاصيل للحجاج

تفصيل لأعمال الحج في يوم النحر أول أيام عيد الأضحى، وبيان كيفية رمي جمرة العقبة وأيام التشريق، وأحكام المتعجل والمتأخر في رمي الجمرات، مع ذكر الأدلة الشرعية والآراء الفقهية.

من الأحكام المهمة: أن أيام رمي الجمرات أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق . يبدأ وقت الرمي في يوم النحر من طلوع الفجر عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف الليل عند الشافعية والحنابلة لمن وقف بعرفة قبله، ويمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق .

وفي أيام التشريق، يرمي الحاج الجمرات بعد الزوال، وهو الأفضل. ويُسن للحاج أن يكثر من الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، ويتوجه نحو القبلة رافعاً يديه. أما جمرة العقبة فيرميها ولا يقف عندها للدعاء. وهذه الشعائر تذكر الحاج بتقوى الله والخضوع له، مع اليسر والسماحة في الأحكام، فلا حرج في التقديم والتأخير بين الأعمال. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج ويغفر لهم





