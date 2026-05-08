أعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة: سنن وفضائل يجب اغتنامها

يعد يوم الجمعة من الأيام المباركة التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على أداء مجموعة من الأعمال والسنن التي تدل على فضائل هذا اليوم. ومن بين هذه الأعمال، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو كثيرًا في يوم الجمعة وليلته، ويكثر من الصلاة عليه، ويبكر إلى المسجد، ويغتسل، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه. كما كان يقرأ سورة الكهف، وسورة المنافقين أو الجمعة أو الأعلى أو الغاشية، وسورة الدخان ويس في الليل. بالإضافة إلى ذلك، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على الإكثار من الصلاة عليه، والتبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، وقراءة سورة الكافرون والإخلاص في صلاة المغرب، والاغتسال وتقليم الأظافر والتطيب ولبس أفضل الثياب، والإكثار من الدعاء والتهليل والتسبيح والابتهال، والصلاة على نبيه الكريم.

لعل معرفة ما كان يفعله الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة تعد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتعرف عليها ويتقرب بها إلى الله تعالى، خاصة أن يوم الجمعة هو سيد الأيام، ويعد من الأزمنة المباركة التي يحثنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على اغتنام فضلها.

فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على أداء مجموعة من الأعمال والسنن التي تدل على فضائل هذا اليوم المبارك، والتي من شأنها أن تكون سببًا في مغفرة الذنوب وتقبيل الأعمال. ومن بين هذه الأعمال، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو كثيرًا في يوم الجمعة وليلته، ويكثر من الصلاة عليه، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: «مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا».

كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبكر إلى المسجد، ويغتسل، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، كما ورد في الحديث: «مَنِ اغتَسَلَ يَوَمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِيَ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى». ومن بين الأعمال المستحبة في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف، فقد ورد عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

كما أن وقت قراءة سورة الكهف يبدأ من غروب شمس يوم الخميس وينتهي مع غروب شمس يوم الجمعة. ومن الأعمال الأخرى التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلها يوم الجمعة، قراءة سورة المنافقين أو الجمعة أو الأعلى أو الغاشية، أو ما تيسر منها أثناء الصلاة، وكذلك قراءة سورة الدخان ويس في الليل، فإن من فعل ذلك غفر الله له ذنبه.

بالإضافة إلى ذلك، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على الإكثار من الصلاة عليه، والتبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، وقراءة سورة الكافرون والإخلاص في صلاة المغرب، والاغتسال وتقليم الأظافر والتطيب ولبس أفضل الثياب، والإكثار من الدعاء والتهليل والتسبيح والابتهال، والصلاة على نبيه الكريم. كل هذه الأعمال المستحبة في يوم الجمعة، والتي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلها، هي من الأسباب التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب وزيادة الأجر والثواب في الدنيا والآخرة





