أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول

يقدم هذا المقال نصائح غذائية متوازنة لمرضى السكري من النوع الأول، مع التركيز على أهمية الكربوهيدرات الصحية والبروتينات والدهون الصحية، وتنظيم مواعيد الوجبات، وتجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاع السكر،citation من خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس.

يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى نظام غذائي متوازن يساعد على التحكم في مستويات السكر بالدم، مع الحفاظ على صحة الجسم وتوفير الطاقة اللازمة للأنشطة اليومية.

ورغم أن مرض السكري من النوع الأول يتطلب الاعتماد على الإنسولين، فإن اختيار الأطعمة المناسبة وتوزيع الوجبات بشكل صحيح يلعبان دورًا مهمًا في تقليل تقلبات مستوى السكر والوقاية من المضاعفات على المدى الطويل. وفقًا لتصريحات الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية ونحت القوام لـ صدي البلد، لا يوجد نظام واحد يناسب جميع المرضى، لكن أفضل نظام غذائي هو الذي يعتمد على التوازن بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، مع حساب كمية الكربوهيدرات بما يتناسب مع جرعات الإنسولين التي يحددها الطبيب.

أولاً: الكربوهيدرات الصحية هي أساس الوجبات لأنها تؤثر بشكل مباشر على مستوى السكر في الدم. يُفضل اختيار الأنواع الغنية بالألياف والتي تُهضم ببطء، مثل الحبوب الكاملة والشوفان والبقوليات والخضروات، حيث تساعد هذه الأطعمة على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقلل من الارتفاع السريع في نسبة السكر بالدم. ثانيًا: البروتينات تحافظ على الشبع وصحة العضلات. يُنصح بإدخال مصادر البروتين قليلة الدهون ضمن النظام الغذائي، مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك والبيض والبقوليات والمنتجات الألبانية قليلة الدسم.

يساعد البروتين على بناء العضلات ويمنح الجسم إحساسًا بالشبع، لكنه لا يغني عن متابعة كمية الكربوهيدرات في الوجبة. ثالثًا: الدهون الصحية بدلاً من الدهون الضارة. يجب تقليل الدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، والاعتماد على الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية، لأنها تساعد على دعم صحة القلب، وهي نقطة مهمة لمرضى السكري. رابعًا: تنظيم مواعيد الوجبات يساعد على تحسين التحكم في مستوى السكر.

يجب تناول الوجبات في أوقات منتظمة وعدم تخطي الوجبات، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون الإنسولين، لأن ذلك قد يزيد من خطر انخفاض السكر في الدم. هناك بعض الأطعمة التي يفضل الحد منها لأنها قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر، وتشمل المشروبات السكرية والحلويات والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء. ينصح الخبراء بمتابعة مستوى السكر بانتظام، والاهتمام بقراءة الملصقات الغذائية لمعرفة كمية الكربوهيدرات، مع ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم وشرب كميات كافية من الماء.

كما يجب التنسيق مع الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد كمية الكربوهيدرات المناسبة لكل شخص، لأن احتياجات الأطفال والبالغين تختلف حسب العمر والوزن ومستوى النشاط ونوع العلاج المستخدم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السكري النوع الأول النظام الغذائي الكربوهيدرات البروتين الدهون الصحية الإنسولين التحكم بالسكر

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إطلاق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنهاأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فتح باب التقدم لدورة يوليو 2024، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation بداية من اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو 2024، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

Read more »

جامعة بنها تطلق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولى والاستشهاداتأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن فتح باب التقدم لدورة يوليو 2024، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation..

Read more »

إطلاق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي في جامعة بنهاأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فتح باب التقدم لدورة يوليو 2024، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation.

Read more »