أفضل أدعية يوم عرفة 2026: دعاء النبي وذكر عظيم يجمع بين التوحيد والثناء على الله

تتضمن أدعية يوم عرفة كلمات جميلة يُستحب ترديدها في هذا اليوم المبارك، منها: اللهم إني أستغفرك عن كل ذنب ارتكبته بجوارحي، سواء كان بسعي قدمي أو بيدي أو بنظري أو بسمعي أو بلساني، وأستغفرك عن كل نعمة أنعمت بها عليّ فاستعنت بها على معصيتك، ثم سترتني ولم تفضحني، وما زلت تتفضل عليّ بنعمك، فلك الحمد يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل هذا اليوم ينتهي إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وقضيت حوائجنا، وفرّجت همومنا، وسددت ديوننا، يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه، وأن تغنيني بحلالك عن حرامك، وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية يوم عرفة من أعظم ما يحرص عليه المسلمون في هذا اليوم المبارك، فهو يوم تتنزل فيه الرحمات وتُفتح فيه أبواب السماء، وتُجاب فيه الدعوات.

أدعية يوم عرفة هي الزاد الحقيقي الذي يتقرب به العبد إلى ربه، خاصة في هذا اليوم العظيم الذي يوافق اليوم الثلاثاء، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام الآن على صعيد عرفات يرجون مغفرة الله وعفوه، بينما يحرص غير الحجاج على صيام هذا اليوم والدعاء بخشوع وخوفًا وطمعًا في رحمة الله، أدعية يوم عرفة تمثل فرصة لا تعوض لكل مسلم يريد أن يبدأ صفحة جديدة مع الله، مليئة بالتوبة والرجاء





