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أفضل 5 سيارات سيدان أوتوماتيكية متاحة في السوق المصري

سيارات News

أفضل 5 سيارات سيدان أوتوماتيكية متاحة في السوق المصري
سيارات سيدانسيارات أوتوماتيكيةالسوق المصري
📆6/8/2026 8:23 PM
📰ElBaladOfficial
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يستعرض هذا التقرير مجموعة من أبرز سيارات السيدان الأوتوماتيكية الجديدة المتوفرة في مصر، مع ذكر مواصفات كل منها المحركية ونظام الحركة والأسعار، لتسهيل عملية الاختيار للمستهلكين.

تشهد فئة السيدان في السوق المصري ة إقبالاً ملحوظاً نظراً لتصميماتها العصرية ومساحتها الداخلية المناسبة للعائلات وتجهيزاتها المتعددة. ضمن هذا الإطار، يسلط موقع "صدى البلد" الضوء على خمسة موديلات من ال سيارات السيدان الأوتوماتيكية الجديدة المتاحة في السوق المصري .

تبدأ بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيك 4 سرعات، وسعرها 649,900 جنيه. تليها نيسان سنترا بمحرك 1600 سي سي قوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن متر وناقل CVT أوتوماتيكي، بسعر 1,020,000 جنيه. ثم شيفروليه أوبترا بمحرك 1500 سي سي قوة 98 حصان وعزم 140 نيوتن متر وناقل CVT، وتتراوح أسعارها بين 765,000 و 790,000 جنيه.

تأتي هيونداي إلنترا AD بمحرك 1600 سي سي قوة 127 حصان وعزم 155 نيوتن متر مع ناقل أوتوماتيك 6 سرعات، وتبدأ أسعارها من 999,000 إلى 1,215,000 جنيه. وأخيراً تويوتا كورولا بمحرك 1600 سي سي قوة 120 حصان وعزم 154 نيوتن متر وناقل أوتوماتيك، وتتراوح أسعارها بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه

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