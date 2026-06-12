أفضل أدعية آخر جمعة من العام الهجري.. ساعة استجابة وفرصة للمغفرة

يستعد المسلمون لوداع آخر جمعة من العام الهجري بالإكثار من الدعاء والذكر، مع التركيز على ساعة الإجابة بعد العصر. تعرف على أهم الأدعية المستحبة في هذا اليوم المبارك.

يشهد المسلمون في هذه الأيام آخر جمعة من العام الهجري ، وهي مناسبة عظيمة يحرص فيها المؤمنون على الإكثار من الدعاء و الذكر والاستغفار، راجين من الله تعالى أن يتقبل أعمالهم ويغفر ذنوبهم.

وتعتبر الجمعة الأخيرة من العام الهجري فرصة ثمينة لمراجعة النفس ومحاسبة الذات، والاستعداد لاستقبال عام جديد مليء بالأمل والعمل الصالح. ويزداد البحث في هذه الأيام عن أدعية مأثورة تقال في هذا اليوم المبارك، خاصة في ساعة الإجابة التي تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

ويردد الكثيرون دعاء: اللهم في آخر جمعة من العام الهجري لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. ويؤكد العلماء على أهمية الدعاء في هذا اليوم المبارك، مستندين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه.

ويستحب في هذه الساعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف، والدعاء للمسلمين الأحياء والأموات. ومن الأدعية المأثورة في هذا السياق: اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك. ويمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، مع الإخلاص واليقين بالإجابة.

وتتنوع الأدعية في آخر جمعة من العام الهجري لتشمل طلب الرزق والعافية والشفاء، ومنها: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. كما يردد البعض دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وينصح الدعاة باغتنام هذه الفرصة العظيمة للتوبة النصوح، والاستغفار من الذنوب، والعزم على بداية جديدة مع الله تعالى.

ففي هذه الساعات الأخيرة من العام الهجري، تفتح أبواب السماء، وترفع الأعمال، وتستجاب الدعوات بإذن الله. ويتذكر المسلمون في هذه الجمعة المباركة فضل الدعاء في الأوقات الفاضلة، ويحرصون على ترديد أدعية مثل: اللهم بك ملاذي، أتوسل إليك باسمك الواحد والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه. كما يذكرون قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وبهذه الروح الإيمانية يودع المسلمون الجمعة الأخيرة من العام الهجري، متمنين أن يكون ختامه مغفرة ورضوانا، وأن يكون عامهم الجديد مليئا بالخيرات والبركات.

ونذكر هنا بعض الأدعية الجامعة التي يمكن ترديدها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات





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