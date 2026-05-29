تعرف على أفضل أدعية الرزق وفك الكرب في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي تفتح لك باب الرزق والفرج.

مع بداية رابع أيام عيد الأضحى المبارك يستحب لكل مؤمن ترديد دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق و الفرج ، طمعا في نيل الرحمة من الله خاصة أن أيام العيد من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الدعاء و التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لذا نعرض لكم أفضل أدعية الرزق و فك الكرب في رابع أيام العيد.

دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وإليكم صيغة دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق : اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، وافتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب، وبارك لي في مالي وعملي وأهلي، واجعل لي من كل ضيق فرجًا ومن كل هم مخرجًا يا أرحم الراحمين.

دعاء العيد للزرق وقضاء الحوائج من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وإليكم بعض الأدعية المستحبة التي تفتح لك باب الرزق : 1- اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي. 2- اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك. 3- اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا. 4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد. 5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء. 6- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب.

أدعية الفرج وفك الكرب في العيد اللهم فرّج همّي ويسّر أمري واكشف كربي. يا رب ارزقني الطمأنينة والسعادة والراحة. اللهم اجعل لي نصيبًا من كل خير تنزله في هذه الأيام المباركة. اللهم إنّي أسألك رزقًا لا ينقطع وفرجًا قريبًا.

اللهم إني أسألك أن تزودني التقوى.. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله.. اللهم اغفر لي ذنبي، ويسر لي الخير من أمري يا أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات السبع، ورب الأراضين السبع، اللهم إني أسألك خير القدر في هذا اليوم..

وأعوذ بك من شره، اللهم اجعل كل أيامنا عيدًا يا أرحم الراحمين





