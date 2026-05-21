أعلنت دار الإفتاء المصرية و وزارة الأوقاف أفضل الأعمال التي يُستحب القيام بها في العشر الأوائل من ذي الحجة ، والتي تعتبر أعظم أيام الدنيا للعمل الصالح، حيث تعتبر هذه الأيام فرصة لتقوية الصلة بالله بالأعمال القولية والبدنية، كالذكر، والصلاة، والصيام، والصدقة، وإطعام الجائعين، وعمل الخير للآخرين، وتفقد المحتاجين، والإحسان إلى اليتامى، فضلا عن أن العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الطاعات، واتباع هدي النبي ﷺ فيها بالذكر والعمل الصالح يمنح المسلم نفحات الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وتشجع دار الإفتاء المصرية على أن تسارعوا إلى الطاعات واغتنموا هذه الأيام المباركة.

