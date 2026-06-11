أفضل وسيلة للاستثمار وحفظ قيمة المدخرات بعد تراجع الأسعار: هل يجب الاستثمار في الذهب أم العقارات؟

تراجع أسعار الذهب والفضة في الآونة الأخيرة، مما يجعل الاستثمار في هذه المعادن غير جذاب. في المقابل، قد يكون الاستثمار في العقارات خيارًا أكثر أمانًا لحفظ قيمة المدخرات. ومع ذلك، يجب على المستثمرين الانتباه إلى بعض العوامل قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار «المالية»شاكيرا تشعل الأجواء قبل ساعات من افتتاح المونديال: لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم غدامحافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء إجراءات صرف البدل النقدي للعاملين بقطاع التعليممع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتكرار الموجات الحارة يتأثر سكان الدور الأخير في المنازل والعمارات بشكل كبير، ويصبح عزل الأسطح من الحلول الأساسية التي يلجأ إليها المواطنون لتقليل تأثير الحرارة والحفاظ على راحة المعيشة داخل المنزل.

وتشير شركات متخصصة في أعمال التشطيبات تواصلت معها «الوطن»، إلى أن تكلفة عزل الأسطح تختلف حسب نوع المواد المستخدمة وجودتها، حيث يصل متوسط سعر المتر للعزل توريد وتركيب بدون بلاط إلى نحو 450 جنيها. وتشمل هذه العملية تنظيف السطح جيدا وإزالة الأتربة ثم تنفيذ طبقتين من العزل المائي، يعقبهما عزل حراري باستخدام مادة الفوم ذات الكثافة العالية، والتي تساعد في تقليل امتصاص الحرارة بشكل كبير.

في المقابل، يوضح بعض الفنيين أن تنفيذ العزل بشكل تقليدي يتطلب عدة خطوات دقيقة لضمان أفضل نتيجة تبدأ العملية بتنظيف السطح جيدا ثم عمل طبقة لياسة مع ما يُعرف بـ«رقبة الزجاجة» لتأمين الفواصل والزوايا بعد ذلك يتم دهان طبقة من البيتومين البارد، وهو من المواد المستخدمة في عزل حمامات السباحة، لما يتمتع به من كفاءة عالية في منع تسرب المياه. وتأتي الخطوة الأهم بوضع لفائف «الإنسومات» بسمك 4 مم، والتي يتراوح سعر اللفة الواحدة منها (10 أمتار) بين 355 و500 جنيه، مع ملاحظة أن اللفة تغطي فعليا من 8 إلى 8.5 متر فقط بسبب التداخل بين الأجزاء أثناء التركيب.

وشددت إحدى شركات العزل على ضرورة تسخين اللفائف بالكامل أثناء التركيب، وليس فقط عند أماكن اللحامات، لضمان التصاقها الجيد ومنع تسرب مياه الأمطار. بشكل كبير، ينصح بإنشاء «مدماك» من الطوب بارتفاع نحو 6 سم حول المنطقة المعزولة، لمنع تسرب المياه من الأطراف كما يتم وضع طبقة لياسة إضافية لحماية طبقات العزل وزيادة عمرها الافتراضي. الذهب أم العقارات؟ أفضل وسيلة للاستثمار وحفظ قيمة المدخرات بعد تراجع الأسعا





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