أفضل أوقات الدعاء في يوم عرفة وكيفية استجابته وفق الأحاديث النبوية

تعرف على أفضل الأوقات والدعوات المفضلة في يوم عرفة المستندة إلى السنة النبوية، وكيفية تحقيق الاستجابة من الله في هذا اليوم المبارك.

يُعَدُّ يوم عرفة من أعظم الأيام في التقويم الإسلامي، إذ يلتقي فيه حجّ الناس على جبل عرفة وتتحقق فيه نوافل الدعاء والاستغفار. وفي هذا اليوم تتجلى فرص الاستجابة الإلهية في أوقات متعددة، فقد أشار العلماء إلى أن أفضل وقت للدعاء يوم عرفة هو بعد صلوات العشاء والعصر، خصوصًا عند الأذان والقيام بالسنن القبلية، حيث تتضاعف أجر الدعاء وتزداد فرص قبوله.

كذلك يستحب الدعاء في لحظات السجود، ففيها يكون العبد أقرب إلى ربه، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" (رواه مسلم). ومن بين الأدعية التي حثّ على ترديدها في هذا اليوم، يبرز الدعاء الشهير: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"، وقد نقل عن عمار بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خير دعاء في يوم عرفة.

بالإضافة إلى ذلك، حُدِّدَت أوقات أخرى تستجاب فيها الأدعية في يوم عرفة مثل بعد التراتيل بين الأذان والإقامة، وعند النداء للصلوات المكتوبة، فحديث أبي أمامة يوضح أن الدعاء في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة لا يُرد، كما أن الدعاء عند زيارة المرضى يُستجاب، وقد ثبت عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقول "خيرًا" عند حضور المريض فتنزل الملائكة البركة على الكلام. كذلك تُستجاب دعوات الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، فقد روى البيهقي أن ثلاث دعوات لا تُرد، مما يضيف إلى أهمية اختلاط الدعاء في يوم عرفة مع النوافل والذكر المستمر.

ومن الناحية العملية، ينبغي للمؤمن أن يخطط لنفسه دعاءً متكاملًا يشمل طلب الخير للذات وللآباء والأشقاء والأصدقاء، مع إلحاح على طلب مغفرة الأعمال والرفعة في الدرجات. من الأدعية المعروفة في هذا اليوم: "اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه"؛ إضافة إلى دعاء "اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى" وغيرها من الأدعية التي تجسد طلب التقرب إلى الله وإظهار الإخلاص.

في الختام، يظل يوم عرفة فرصة لا تعوض لتجديد الإيمان وزيادة الأعمال الصالحة، فاستغلال هذه اللحظات بالذكر والدعاء يعيد للمؤمن الأمل ويقربه إلى رحمة الله الواسعة





