أقوى الأدعية للنجاح في امتحانات الثانوية العامة والأزهرية 2026

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والأزهرية 2026، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أدعية تقلل القلق والتوتر وتزيد التركيز والتوفيق. هذا التقرير يستعرض مجموعة من الأدعية المأثورة من القرآن والسنة النبوية، بالإضافة إلى أدعية مستحبة للاستعانة بالله في حل الامتحانات، مع التأكيد على أهمية المذاكرة والاجتهاد.

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2026، يزداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن الأدعية التي تساعد في تخفيف التوتر وزيادة التركيز والتوفيق الله في هذه المرحلة المهمة.

يُعتبر الدعاء من أيسر العبادات التي تقرب العبد من ربه، ويمكن للمرء أن يستجلب المعية الإلهية ويفوض أمره لله بعد أن قدّم ما عليه من واجبات واجتهد في المذاكرة. ومن الحكمة أن يلجأ الطالب إلى ذكر الله والدعاء في كل أحواله، كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (سورة الرعد: الآية 28).

وهناك وقت مستجاب للدعاء هو الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، فيستحب الاجتهاد في الدعاء في هذا الوقت. ومن الأدعية المستحبة عند الخروج من المنزل والتوجه إلى قاعة الامتحان، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (بسم الله، توكَّلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أَزِلَّ أو أُزَلَّ، أو أظلِمَ أو أُظلَم، أو أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ).

كما يمكن للطالب أن يردد دعاء الطلب والتيسير، كقوله تعالى: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي). ويضاف إليه: (بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين). ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصص لامتحانات McLaughlin فقط، لكن هناك أدعية عامة تصلح لكل أمور الحياة وخاصة طلب العلم والتوفيق في المذاكرة والامتحانات.

ومنها: "اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير". ودعاء: "اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك". ودعاء سليمان عليه السلام: (رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا).

كما ينصح بذكر الله وتكبيرته وتهليله ليطمئن القلب، كقول Apostle الله: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث). ومن الأدعية الجميلة للتوفيق والحفظ: (اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا). للحفظ وتثبيت المجهود في الذاكرة، يجوز للطالب أن يدعو بـ: (اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة).

ومن الأدعية المهمة التي تريح القلب وتزيل الهم: (اللهم رضني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت). كما يمكن للمرء أن يطلب من الله نورًا في القلب والسمع والبصر، كما ورد في الدعاء: (اللهم اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا). يجب ملاحظة أن الدعاء لا يغني عن الأخذ بالأسباب، فالنجاح في الامتحان يحتاج إلى المذاكرة الجيدة والتحضير المسبق والالتزام بالدراسة.

لكن الدعاء万元 يكون عونًا للطالب على طمأنينة القلب وصفاء الذهن، ويحقق التوفيق الإلهي الذي لا يعالجه بشر. ويستحب للطالب أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يوكل أمره إليه، وأن يطلب من الله العافية والصحة والقبول. وختامًا، يمكن للطالب أن يختتم دعاءه بالثناء على الله والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ)





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