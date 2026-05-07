أكاديمية البحث العلمي تطلق فرصاً تدريبية وزمالات بحثية عالمية في علوم اتخاذ القرار والتفاوض

دعوة للباحثين للمشاركة في أنشطة أكاديمية هوارد رايفا التابعة لمعهد IIASA، تشمل دورة تدريبية متقدمة وزمالة للباحثين الشباب لتعزيز مهارات تحليل النظم والدبلوماسية العلمية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية والقيادية للكوادر العلمية، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم للمشاركة في مجموعة من الأنشطة المتقدمة التي تقدمها أكاديمية هوارد رايفا، وهي الذراع المتخصصة التابعة للمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم المعروف اختصاراً بـ IIASA .

تأتي هذه المبادرة تكريماً للإرث العلمي الرفيع الذي تركه البروفيسور هوارد رايفا، والذي يعد واحداً من أهم الرواد العالميين في علوم اتخاذ القرار وتحليل المفاوضات، حيث ترك بصمة واضحة خلال فترة إدارته التأسيسية للمعهد في السبعينيات. تسعى الأكاديمية من خلال هذه البرامج إلى سد الفجوة بين النظريات العلمية والتطبيق العملي في مجالات صنع القرار، عبر تطوير أدوات تحليل النظم التي تدعم اتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية رصينة، وهو أمر حيوي في ظل التعقيدات التي تشهدها الساحة الدولية حالياً.

كما تهدف هذه الجهود إلى صقل مهارات التفاوض والدبلوماسية العلمية، وبناء شبكة تواصل دولية تجمع بين الخبراء والمتخصصين في تحليل السياسات من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في إيجاد لغة مشتركة بين العلماء وصناع القرار. وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية المتاحة، فقد كشف معهد IIASA عن تنظيم دورة تدريبية تجريبية قصيرة ومكثفة تحمل عنوان صنع القرار والتفاوض: تطبيقات على التحديات العالمية المعقدة، ومن المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 16 يوليو من عام 2026.

تركز هذه الدورة بشكل أساسي على كيفية استخدام النماذج التحليلية والأدوات المتقدمة لإشراك صانعي السياسات والمفاوضين في حوارات بناءة مع الخبراء العلميين، بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه البشرية، مثل التغير المناخي والأزمات الاقتصادية والنزاعات الدولية. وما يميز هذه الدورة هو فريق التدريس الذي يضم نخبة من ألمع العقول الأكاديمية والخبراء الممارسين من مؤسسات تعليمية وبحثية مرموقة على مستوى العالم، بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة برينستون وجامعة جنوب كاليفورنيا، بالإضافة إلى مؤسسة سلون والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم نفسه.

وقد حددت الأكاديمية يوم 15 مايو 2026 كآخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام إلى هذه التجربة التعليمية الفريدة، داعية المهتمين للتواصل عبر القنوات الرسمية المحددة. وبالتوازي مع البرنامج التدريبي، أعلن المعهد بالتعاون مع منظمة Friends of IIASA عن إطلاق زمالة هوارد رايفا للباحثين الشباب في مجال التفاوض وعلم اتخاذ القرار لعام 2026. تهدف هذه الزمالة إلى تقديم دعم ملموس للباحثين في مقتبل مسيرتهم المهنية الذين يمتلكون الشغف والقدرة على تطبيق أدوات تحليل القرار في معالجة القضايا الدولية الشائكة.

لا تقتصر الزمالة على الجانب المادي أو الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل دمج الباحثين في أنشطة الأكاديمية، وتوفير بيئة محفزة لبناء قدراتهم البحثية والتطبيقية تحت إشراف خبراء دوليين. ويتعين على المتقدمين لهذه الزمالة إرسال خطاب نية يوضح أهدافهم البحثية وكيف يمكن لبرنامج الزمالة أن يساهم في تطوير مهاراتهم ومشاريعهم العلمية.

إن هذه الفرص تمثل جسراً حقيقياً للباحثين المصريين والعرب للوصول إلى منصات عالمية والمساهمة في صياغة السياسات الدولية بناءً على أسس علمية دقيقة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الباحثين في بيئات الإنتاج الفعلي لضمان تحقيق تنمية مستدامة وشاملة





