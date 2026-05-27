أكثر من 1.7 مليون حاج يشرعون في رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى

بدأ حجاج بيت الله الحرام يوم الأربعاء مناسك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، وسط انسيابية وتنظيم عاليين، بعد الوقوف بعرفات. ويواصل الحجاج مناسكهم بذبح الأضاحي وطواف الإفاضة، وسط جهود سعودية مكثفة لتسهيل الحركة والسلامة.

مع إشراقة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، شرع أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج من جميع أنحاء العالم في أداء منسك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى ، وسط أجواء من النظام والانسيابية التي سهلت عليهم أداء هذه الشعيرة العظيمة.

ووفقاً للمشاهد المنقولة عبر القنوات الفضائية السعودية ووكالة الأنباء الرسمية واس، فقد بدأت جموع الحجاج منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء الموافق السابع والعشرين من مايو بالتوجه نحو جسر الجمرات، حيث قاموا برمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، مكبرين مهللين، متبعين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شهدت الحركة داخل مشعر منى تدفقاً متدرجاً وآمناً، مع توزيع الحشود على طوابق الجسر المختلفة، مما أتاح للحجاج أداء المناسك بسهولة ويسر.

وقدم رجال الأمن وأفراد الكشافة الإرشادات اللازمة للحجاج حول كيفية استخدام المسارات المخصصة والتنقل بين الطوابق، بما يضمن سلامة الجميع وعدم حدوث أي تدافع أو ازدحام. ويعتبر رمي جمرة العقبة الكبرى أحد أهم مناسك الحج، حيث يبدأ الحجاج يوم النحر بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويستمرون في الرمي خلال أيام التشريق. ويحمل هذا النسك دلالات روحية عميقة، إذ يذكر المسلمين بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيتعلمون منه التحذير والابتعاد عن وساوسه.

وقد أكدت السلطات السعودية أن خطط التفويج والتوزيع المكاني للحجاج قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق الانسيابية المطلوبة، حيث تم تجهيز جسر الجمرات بأحدث التقنيات والممرات المتعددة لاستيعاب الأعداد الضخمة. ومن المقرر أن يواصل الحجاج بقية مناسك يوم النحر، والتي تشمل ذبح الأضاحي والحلق وطواف الإفاضة، ثم طواف الوداع بعد انتهاء أيام التشريق.

وفي سياق متصل، أعلنت المملكة العربية السعودية أن إجمالي عدد حجاج هذا العام 1447 هـ بلغ مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد حاج، منهم مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون حاجا من خارج البلاد يمثلون 165 جنسية مختلف، بينما بلغ عدد حجاج الداخل مائة وستين ألفا وستمائة وستة وأربعين حاجا. وتأتي هذه الأعداد الكبيرة لتؤكد استمرار جهود المملكة في تسهيل أداء فريضة الحج على أكبر عدد ممكن من المسلمين، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن مشعر منى شهد هذا العام تحسينات لوجستية متطورة، تشمل توسعة المسارات وتوفير خدمات الإعاشة والنقل والرعاية الصحية على مدار الساعة. وقد عبر العديد من الحجاج عن سعادتهم بما لمسوه من تسهيلات، مشيدين بحسن الاستقبال والتنظيم الذي سهل عليهم أداء المناسك دون عناء. ومع استمرار أيام التشريق، يتوجه الحجاج إلى جسر الجمرات في اليومين الثاني والثالث لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، قبل أن يختتموا حجهم بطواف الوداع حول الكعبة المشرفة.

وتظل مشاعر الإيمان والأخوة التي تغمر الحجاج في هذه الأيام المباركة هي أسمى ما يخرج به الحاج من هذه الرحلة الروحانية، حيث يتذكرون قول الله تعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. ويظل الحج مدرسة إيمانية تعلم الصبر والتضامن والتسامح، وتذكر المسلمين بوحدتهم رغم اختلاف ألسنتهم وألوانهم وجنسياتهم، وكلهم يرددون لبيك اللهم لبيك





