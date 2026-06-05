Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

أكد عصام سراج الدين سعادته بالعودة إلى نادي الأهلي

رياضة News

أكد عصام سراج الدين سعادته بالعودة إلى نادي الأهلي
عصام سراج الديننادي الأهليمدير تعاقدات
📆6/5/2026 10:51 PM
📰ElBaladOfficial
13 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 26% · Publisher: 59%

قدم عصام سراج الدين تهنئةً باحتساب تعيينه مديرًا للتعاقدات بــ، كلمته كانت شكرا لمدخرى السرور والاحترام بإعتبارهم قدماءً، وشرح الحصر لمبالغة في استجلاب ليخضع إدارية في موهبته الفنية، ودعا الوحدات السعيدة بكل روعة ومجد نظرياً

أكد عصام سراج الدين سعادته الكبيرة بالعودة إلى نادي الأهلي ، الذي منحته إمضاء تعيينه مديرًا للتعاقدات. كما وجه سراج الدين الشكر إلى مجلس إدارة ال نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وقد خص بالشكر ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، مشيدًا بمواقفهم لدعمه وتحفيزه على العودة إلى النادي.

وفي إطار التهنئة بمسارته الجديدة، خص سراج الدين المهندس هاني أبو ريدة بالشكر، وأكد ثناءه على موافقته على اندماجه في منظومة النادي الأهلي، ودعوًا لعالم مهما والمواهب الفنية البارزة المنضوية تحت راية النادي لتوفير إسهامات وتعزيز فخر الأهلي في المستقب

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElBaladOfficial /  🏆 11. in EG

عصام سراج الدين نادي الأهلي مدير تعاقدات شكر مجلس الإدارة هاني أبو ريدة

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 01:52:04