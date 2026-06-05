أكد عصام سراج الدين سعادته بالعودة إلى نادي الأهلي

قدم عصام سراج الدين تهنئةً باحتساب تعيينه مديرًا للتعاقدات بــ، كلمته كانت شكرا لمدخرى السرور والاحترام بإعتبارهم قدماءً، وشرح الحصر لمبالغة في استجلاب ليخضع إدارية في موهبته الفنية، ودعا الوحدات السعيدة بكل روعة ومجد نظرياً

أكد عصام سراج الدين سعادته الكبيرة بالعودة إلى نادي الأهلي ، الذي منحته إمضاء تعيينه مديرًا للتعاقدات. كما وجه سراج الدين الشكر إلى مجلس إدارة ال نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وقد خص بالشكر ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، مشيدًا بمواقفهم لدعمه وتحفيزه على العودة إلى النادي.

وفي إطار التهنئة بمسارته الجديدة، خص سراج الدين المهندس هاني أبو ريدة بالشكر، وأكد ثناءه على موافقته على اندماجه في منظومة النادي الأهلي، ودعوًا لعالم مهما والمواهب الفنية البارزة المنضوية تحت راية النادي لتوفير إسهامات وتعزيز فخر الأهلي في المستقب





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