أكد عبد العزيز بنيج أن اختيار النادي الأهلي للتعاقد مع الحسين عموتة يُعد خطوة موفقة

أكد عبد العزيز بنيج، نجم الكرة المغربية السابق، أن اختيار النادي الأهلي للتعاقد مع المدرب الحسين عموتة يُعد خطوة موفقة.

أكد عبد العزيز بنيج، نجم الكرة المغربية السابق، أن اختيار النادي الأهلي للتعاقد مع المدرب الحسين عموتة يُعد خطوة موفقة، مشيرًا إلى امتلاكه خبرات كبيرة تؤهله لقيادة فريق بحجم القلعة الحمراء.

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة هذا اللاعب للأهليمفاجأة | لاعب بتروجيت يعود لحسابات الأهلي. قال بنيج، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع الإعلامية سهام صالح، إن عموتة سبق له تدريب أندية كبرى مثل الوداد المغربي، والتي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وتفرض ضغوطًا مستمرة، وهو ما يمنحه خبرة التعامل مع التحديات.

وأضاف أن المدرب المغربي واجه ضغوطًا مشابهة خلال تجربته مع الوداد، مؤكدًا عدم قلقه بشأن قدرته على النجاح مع الأهلي، خاصة في ظل العمل داخل منظومة قوية ومنظمة تساعد أي مدرب على تحقيق أهدافه. وأشار إلى أن الأهلي خاض تجارب عديدة مع مدربين أجانب، معتبرًا أن الوقت قد حان لمنح الفرصة لمدرب عربي، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل أي مشكلة في ظل كفاءة عموتة.

وتابع أن الفريق عانى من بعض المشكلات خلال الموسم الماضي، أبرزها غياب الروح والإرادة المعروفة عن لاعبي الأهلي، رغم امتلاكهم إمكانات فنية مميزة. وأوضح أن قوام الفريق لا يتغير بشكل كبير من موسم لآخر، وأن العناصر الأساسية لا تزال موجودة، ما يمنح عموتة فرصة للعمل على تطوير الأداء وإعادة الانضباط. واختتم بنيج تصريحاته بالتأكيد على أن عموتة قادر على تقديم فكر فني مميز، وإعادة الروح والانضباط داخل صفوف الأهلي، بما يعيد الفريق إلى مستواه المعهود





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