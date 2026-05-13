أكد جمال الزهيري.. الزمالك قادر على حصد كأس الكونفدرالية؟

توقع الناقد الرياضي جمال الزهيري، قدرة نادي الزمالك محقق الفوز في مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري وحصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن فرص الفريق الأبيض كبيرة في لقاء العودة.

أكد جمال الزهيري ، الناقد الرياضي، قدرة نادي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري وحصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية ، مؤكدًا أن فرص الفريق الأبيض كبيرة في لقاء العودة.

القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك farوق جعفر: لا بد من تطبيق اللوائح.. والزمالك قادر على حصد الكونفدرالية طارم عبد الحميد: الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك.. وبيزيرا كلمة السر أمام اتحاد العاصمة هائي الكونفدرالية..

خوان بيزيرا يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك قال جمال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مدرب اتحاد العاصمة سيحاول تطبيق نفس طريقة اللعب التي اعتمدها في مباراة الذهاب، لكن الزمالك يمتلك القدرة على التعامل معها وتحقيق الفوز». وحذر الزهيري لاعبي الزمالك من الاندفاع في الهجوم وترك الدفاع مكشوفًا، مشيرًا إلى أن لاعبي اتحاد العاصمة سيحاولون استغلال الهجمات المرتدة، لذا يجب على الفريق الأبيض الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم.

وأشار الزهيري إلى أن اللاعب شيكوبانزا يمثل ورقة رابحة للزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الحالية، متوقعا فوز الزمالك بهدفين دون رد وحسم اللقب لصالحة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جمال الزهيري ناقد رياضي الزمالك تحديل الجزائري كأس الكونفدرالية الأفريقية فوز الأبيض هدفين دون رد احتفالية الزمالك

United States Latest News, United States Headlines