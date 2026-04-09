ألفاريز يكشف عن سر هدفه التاريخي في مرمى برشلونة: ميسي هو مثلي الأعلى!

اعترف نجم أتلتيكو مدريد، جوليان ألفاريز، أن مواطنه ليونيل ميسي كان مصدر إلهامه في تسجيل الهدف الرائع من ركلة حرة ضد برشلونة. ألفاريز تحدث عن تأثير هدف ميسي في 2019، وأكد على أهمية الفوز، محذرًا من الاستهانة بالخصم. كما أشار إلى أن التأهل لم يُحسم بعد، وأكد على أهمية العمل خطوة بخطوة.

اعترف المهاجم الأرجنتيني المتألق في صفوف أتلتيكو مدريد ، جوليان ألفاريز ، بأن مثله الأعلى ومرشده في عالم كرة القدم ، مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي ، كان مصدر إلهامه المباشر في تسجيل ال هدف الرائع من ركلة حرة مباشرة، والذي منح فريقه التقدم في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام العملاق برشلونة . هذا ال هدف التاريخي، الذي جاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول على أرضية ملعب “كامب نو” الشهير، ساهم بشكل كبير في تحقيق فوز ثمين ل أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0.

في تصريحات حماسية لشبكة “ESPN” العالمية، عبر ألفاريز عن مشاعره الصادقة قائلاً: 'لقد شاهدت هدف ميسي الخرافي ضد ليفربول في عام 2019 على هذا الملعب نفسه مرارًا وتكرارًا، وكأنه فيلم ملهم يراودني. عندما حانت لحظة تسديد الكرة من الركلة الحرة، شعرت بإحساس غامر بأنها في طريقها إلى الشباك، كنت على ثقة مطلقة حتى قبل أن أنفذها'. لم تكن هذه اللحظة وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة تدريبات مكثفة وجهود مضنية. فقد أوضح ألفاريز: 'لقد تدربنا بجدية على الركلات الحرة، وقمت بتسديد العديد من المحاولات في التدريبات، ولكن لم يحالفني التوفيق في التسجيل. ومع ذلك، اللحظة المناسبة، اللحظة التي طالما حلمت بها، جاءت في مباراة بهذه الأهمية الكبيرة، وهو ما أسعدني وأثلج صدري بشدة'. هذا الهدف لم يكن مجرد هدف، بل كان بمثابة رسالة تحدي، إعلاناً عن قدرات ألفاريز المتصاعدة، وتأكيداً على أنه أحد النجوم الصاعدة بقوة في سماء كرة القدم الأوروبية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، أبرز ألفاريز أهمية تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ولكنه في الوقت ذاته، حذر من الاستهانة بالخصم، مؤكداً أن التأهل إلى الدور التالي لم يُحسم بعد. 'النتيجة إيجابية ومهمة، ولكن لا يزال هناك شوط ثانٍ، 90 دقيقة كاملة تنتظرنا. لدينا أفضلية، وهذا صحيح، ولكن علينا أن نستغل هذه الميزة على أرضنا وبين جماهيرنا الداعمة. الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، ويجب علينا أن نعمل بجد واجتهاد، خطوة بخطوة، لتحقيق الهدف المنشود'، هكذا أشار ألفاريز بتواضع ووعي كبيرين. هدف ألفاريز هذا الموسم رفع رصيده التهديفي مع أتلتيكو مدريد إلى 18 هدفًا، كما وصل إلى الهدف رقم 24 في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، مما جعله في مصاف أبرز الهدافين الأرجنتينيين في تاريخ البطولة العريقة. كما يعزز هذا الإنجاز مكانته كأحد أهم اللاعبين في صفوف أتلتيكو مدريد، محققًا المركز الثاني في قائمة هدافي أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال برصيد 16 هدفًا، متفوقًا على العديد من النجوم، ومتخلفًا فقط عن المهاجم الفرنسي المميز أنطوان جريزمان. ألفاريز يواصل التأكيد على أنه إضافة نوعية للفريق، ويساهم بشكل كبير في المنافسة على الألقاب في جميع البطولات التي يشارك فيها أتلتيكو مدريد





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

