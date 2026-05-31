ألمانيا: تكريم الفائزين بالدورة 61 لمسابقة "الشباب يبحث"

أعلنت أسماء الفائزين في الدورة الحادية والستين من مسابقة "الشباب يبحث" على المستوى الاتحادي الألماني، حيث تم تكريم أفضل المواهب الشابة في مجالات العلوم والتقنية خلال حفل في مقر شركة شيفلر بمدينة هرتسوجناوراخ south of Germany. شارك في التكريم شخصيات بينها وزيرة التعليم الألمانية، وتنافس 159 باحثاً وباحثة قدموا 116 مشروعاً بحثياً. تضمنت الجوائز رئيس الجمهورية للمشروع الاستثنائي للبروتينات المرآتية، وجائزة المستarschال الاتحادي للعمل الأصيل حول فيزياء الساعات الرملية، فضلاً عن جوائز لأفضل عمل متعدد التخصصات和创新ي، و جوائز في مجالات الكيمياء والرياضيات والفضاء وغيرها.

أُعلنت أسماء الفائزين في الدورة الحادية والستين من مسابقة "الشباب يبحث" التي تُجْرَى على المستوى الاتحادي في ألمانيا ، حيث جرى خلال حفل أقيم في مقر شركة شيفلر بمدينة هرتسوجناوراخ جنوبي ألمانيا تكريم أفضل المواهب الشابة في ألمانيا في مجالات الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والتقنية.

وسلمت الجوائز من جانب شخصيات من بينها وزيرة التعليم الألمانية كارين برين (المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي). كما شارك في الفعالية ممثلون عن مجالات السياسة والعلوم والاقتصاد. وكان ما مجموعه 159 باحثاً وباحثة من الشباب تأهلوا إلى الدور النهائي للمسابقة على المستوى الاتحادي حيث قدم هؤلاء الباحثون الشباب 116 مشروعاً بحثياً. وفاز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل عمل استثنائي كل من فييونا سينج/14 عاماً/ وآراف سينج/14 عاماً/ من المدرسة الدولية الألمانية في وادي السيليكون بمدينة ماونتن فيو الأمريكية.

وتناول مشروعهما في مجال الأحياء البروتينات ذات البنية المرآتية (متناظرة عكسياً). فعلى الرغم من احتوائها على المكونات نفسها، فإنها تتصرف بيولوجياً بصورة مختلفة. وتواجه البرامج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي صعوبة في التعرف بدقة على هذه الجزيئات المرآتية، ما يسبب مشكلات في الأبحاث الطبية. وخلص الباحثان الشابان إلى أن التنبؤ الأكثر دقة بالبنية الجزيئية لهذه البروتينات يتطلب الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي والنماذج الفيزيائية.

أما جائزة المستشار الاتحادي لأكثر الأعمال أصالة فذهبت إلى تيم كاميل/18 عاماً/ من ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا. وحمل مشروعه عنوان"كيف تعمل الساعة الرملية؟

"، حيث درس فيزياء الساعات الرملية وتأثير حجم الفتحة وشكل القمع وكمية الرمل على تدفقه. وأظهر أنه حتى التغييرات الهندسية الطفيفة جداً يمكن أن تؤثر بشكل كبير في مدة القياس، كما أثبت أن سرعة تدفق الرمل تبقى ثابتة إلى حد كبير بغض النظر عن مستوى امتلاء الساعة بالرمل.

وحصل يوليان شارنوفسكي/20عاماً/ من ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا على جائزة وزيرة التعليم لأفضل عمل متعدد التخصصات، بعد تطويره ملقطاً مفرغا من الهواء (ملقط شفط) منخفض التكلفة يتيح وضع المكونات الإلكترونية الدقيقة على اللوحات الإلكترونية بدقة عالية. أما جائزة وزيرة البحث العلمي لأكثر الأعمال ابتكاراً فحصل عليها فينسنت ناك/19 عاماً/ من ولاية بافاريا. وقد صمم نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي للحماية من الاحتيال الهاتفي، يقوم بتحليل محتوى المكالمات بعد تحويلها إلى نصوص، ويكتشف أنماط الخداع في الوقت الفعلي.

كما ذهبت جوائز اتحادية أخرى إلى باحثين شباب في مجالات الكيمياء والرياضيات والمعلوماتية والتقنية وبيئة العمل وعلوم الأرض والفضاء. وتناولت المشاريع موضوعات متنوعة، من بينها أدوية لمرض السكري والسبائك المعدنية ومحاكاة مدارات الأقمار الصناعية ونموذج يفسر نشأة النجوم الأولى. وحصلت مدرسة"هانس زايدل الثانوية" في مدينة هوسباخ على الجائزة الخاصة"مدرسة شباب يبحثون 2026"





