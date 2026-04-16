ألمانيا تعرض المشاركة في تأمين مضيق هرمز.. تفاصيل العرض الألماني والدور المتوقع

تستعد ألمانيا للمشاركة في مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، حيث سيعرض المستشار فريدريش ميرتس تفاصيل المساهمة الألمانية خلال مشاورات مرتقبة في باريس. يشمل العرض الألماني توفير زوارق كاسحة للألغام، سفينة مرافقة، وطائرات استطلاع، وذلك في إطار جهود أوسع لضمان حرية الملاحة والاستقرار في منطقة الخليج، مما يعكس أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية في ظل التوترات المتزايدة.

تتصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي، حيث تتجه الأنظار نحو العاصمة الفرنسية باريس حيث من المقرر أن تُجرى مشاورات حيوية غداً الجمعة. الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو التحضير لمهمة عسكرية مشتركة تهدف إلى تأمين مضيق هرمز ، الشريان البحري الحيوي، وذلك عقب انتهاء الأعمال القتالية التي شهدتها المنطقة. وفي خضم هذه الجهود، يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس تقديم عرض ملموس يتعلق بمشاركة بلاده في هذه المهمة الأمنية.

مصادر حكومية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) كشفت أن الجيش الألماني قد يساهم بزوارق كاسحة للألغام، وسفينة مرافقة، وطائرات استطلاع، شريطة استيفاء متطلبات معينة. تمتلك القوات المسلحة الألمانية حالياً ثماني قطع من زوارق كسح الألغام، بالإضافة إلى سفينتين متخصصتين في عمليات غواصي الألغام. ومع ذلك، لم يتم تحديد العدد الدقيق للقطع التي يمكن تخصيصها لهذه المهمة، حيث أشارت المصادر إلى أن المستشار ميرتس لن يفصح عن هذه التفاصيل خلال لقاء الغد. يبلغ طول كل زورق من زوارق كسح الألغام الألمانية أكثر من 50 متراً، ويعتمد كل زورق على طاقم أساسي يتكون من 42 جندياً، مع إمكانية تعزيز هذا الطاقم بوحدات من غواصي الألغام حسب الحاجة. وفيما يتعلق بقدرات الاستطلاع الجوي، فإن القوات البحرية الألمانية تمتلك طائرتين من طراز 'بي-8 بوسيدون' للاستطلاع البحري بعيد المدى. هذه الطائرات مجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك رادارات متقدمة وأنظمة صوتية وبصرية عالية الدقة، ويضم طاقمها المعتاد أحد عشر جندياً. وكما هو متبع في مثل هذه العمليات المعقدة، من المتوقع أن ترافق سفينة إمداد خاصة كاسحات الألغام لضمان استمرارية العمليات وتقديم الدعم اللوجستي اللازم. يأتي هذا التحرك الألماني في سياق جهود دولية أوسع لضمان حرية الملاحة والاستقرار في منطقة الخليج، التي تشهد تحديات أمنية متزايدة. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، بناءً على مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري والرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على ديناميكيات المنطقة، وإن كانت الأولوية القصوى حالياً تتركز على تأمين الممرات المائية الحيوية. وتضاف هذه التحركات إلى نقاشات أخرى تشهدها الأروقة السياسية، مثل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مبادرة ديمقراطية تهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس ترامب الحربية، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي والأمني الدولي





