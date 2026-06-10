أليكس سكوت: من بورنموث إلى ليفربول؟

دخل اسم أليكس سكوت لاعب وسط بورنموث الإنجليزي دائرة الضوء بقوة خلال الأيام الأخيرة بعدما ارتبط بالانتقال إلى ليفربول في واحدة من الصفقات التي قد تشعل سوق الانتقالات الصيفية. ويبدو أن العلاقة الخاصة التي تجمع المدرب الإسباني أندوني إيراولا باللاعب الشاب تمثل أحد أبرز أسباب اهتمام ليفربول بضمه. ويمتد عقد أليكس سكوت مع بورنموث حتى صيف 2028 وهو ما يمنح ناديه أفضلية كبيرة في المفاوضات.

دخل اسم أليكس سكوت لاعب وسط بورنموث الإنجليزي دائرة الضوء بقوة خلال الأيام الأخيرة بعدما ارتبط بال انتقال إلى ليفربول في واحدة من الصفقات التي قد تشعل سوق ال انتقال ات الصيفية خاصة بعد تولي المدرب الإسباني أندوني إيراولا القيادة الفنية للريدز.

ويبدو أن العلاقة الخاصة التي تجمع إيراولا باللاعب الشاب تمثل أحد أبرز أسباب اهتمام ليفربول بضمه بعدما لعب سكوت دورًا مهمًا تحت قيادة المدرب الإسباني خلال فترة عملهما سويًا في بورنموث حيث تحول إلى أحد أبرز لاعبي خط الوسط الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز. بورنموث يغلق الباب مبكرًاورغم تصاعد التكهنات بشأن مستقبل اللاعب فإن إدارة بورنموث لا تبدو مستعدة للتفريط في أحد أهم عناصرها بسهولة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النادي حدد مبلغًا يقترب من 80 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية في رسالة واضحة إلى الأندية الراغبة في ضمه بأن المفاوضات لن تكون سهلة. بعد محمد صلاح.. مصري آخر يودع ليفربول مع نهاية عقدهبديل محمد صلاح .. صراع مُشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي على نجم الدوري الألمانيليفربول يعثر على بديل محمد صلاح في سبورتينج لشبونةبعد رحيله عن ليفربول..

مفوض الدوري الأمريكي: نرغب في التعاقد مع محمد صلاحداروين نونيز يرغب في العودة إلى ليفربول.. واهتمام من تشيلسي ونيوكاسلولا يقتصر موقف بورنموث على تحديد سعر مرتفع فقط بل تسعى الإدارة أيضًا إلى تحصين اللاعب بعقد جديد طويل الأمد يتضمن شروطًا مالية تضمن الحفاظ على قيمته السوقية في المستقبل خاصة مع تزايد اهتمام كبار الدوري الإنجليزي بخدماته.

مشروع إيراولا الجديد في ليفربولمنذ وصول أندوني إيراولا إلى ليفربول بدأت الإدارة الفنية في دراسة عدد من الأسماء القادرة على تنفيذ أفكاره داخل الملعب ويأتي أليكس سكوت في مقدمة هذه القائمة. فالمدرب الإسباني يعرف اللاعب جيدًا ويؤمن بقدراته الفنية خصوصًا فيما يتعلق بالتحرك بين الخطوط والقدرة على نقل الكرة تحت الضغط والربط بين الدفاع والهجوم وهي عناصر يبحث عنها أي مدرب يسعى لبناء فريق يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي.

وخاض سكوت 89 مباراة تحت قيادة إيراولا في بورنموث شهدت تطورًا ملحوظًا في مستواه الفني والبدني ما جعله محل متابعة من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. منافسة قوية على الصفقةولا يقتصر السباق على ليفربول فقط إذ تشير التقارير إلى اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالتعاقد مع اللاعب في ظل القناعة المتزايدة داخل أندية القمة الإنجليزية بأن سكوت يمتلك المقومات اللازمة ليصبح أحد أفضل لاعبي الوسط في البريميرليج خلال السنوات المقبلة.

كما أن ارتفاع أسعار لاعبي الوسط في السوق الأوروبية جعل إدارة بورنموث تتمسك بقيمتها المالية المرتفعة للاعب خاصة مع المقارنات المستمرة بأسعار لاعبين آخرين في المركز نفسه داخل الدوري الإنجليزي. هل ينتقل إلى أنفيلد؟ ويمتد عقد أليكس سكوت مع بورنموث حتى صيف 2028 وهو ما يمنح ناديه أفضلية كبيرة في المفاوضات ويجعله غير مضطر للاستعجال في بيعه.

ورغم أن بعض التقارير تشير إلى إمكانية إتمام الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون جنيه إسترليني فإن إدارة بورنموث لا تزال تراهن على الإبقاء على اللاعب أو الحصول على عرض استثنائي يصعب رفضه. ومع اقتراب سوق الانتقالات من الدخول في مراحله الحاسمة يبقى اسم أليكس سكوت واحدًا من أبرز الملفات المفتوحة في الكرة الإنجليزية بينما يترقب ليفربول موقف بورنموث النهائي لحسم واحدة من أكثر الصفقات إثارة خلال صيف 2026





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