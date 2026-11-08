أمازون تختار خلفا لـدانيال كريج في سلسلة جيمس بوند

تبحث شركة أمازون عن بطل جديد لسلسلة جيمس بوند خلفا لدانيال كريج وسط قائمة واسعة من النجوم المرشحين، مع انتقال الملكية في فبراير 2025.

تواصل شركة أمازون عملية البحث الدؤوبة عن النجم الذي سيخلف الفنان البريطاني دانيال كريج في تجسيد شخصية عميل المخابرات البريطانية الأسطورية جيمس بوند ، وسط تكهنات واسعة واختبارات أداء سرية لم تتخذ بعد قرارها النهائي. ورغم أن الكعكة الإبداعية والمالية انتقلت حديثاً، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية لتحديد الهوية الجديدة لهذا الوكيل السري الذي قدم دانيال كريج أربعة أفلام ناجحة له، بدءاً من فيلم كازينو رويال بالاشتراك مع إيفا جرين، وصولاً إلى فيلم لا وقت للموت بالاشتراك مع رامى مالك.

تفاصيل اختبار الأداء والترشيحات الرسمية

كشفت تقارير إعلامية موثوقة عن قيام شركة أمازون، وهي المالك الحالي لسلسلة جيمس بوند، بإجراء اختبارات أداء لخمسة عشر نجمًا على الأقل، فيما لا تزال القائمة النهائية قيد العمل والتقييم الدقيق من قبل إدارة الإنتاج. ومن بين أبرز الأسماء التي تم ترشيحها للدور وإجراء اختبارات نهائية لها، الفنان روبرت باتنسون، الذي جذب الانتباه لصفته السابقة في تجسيد شخصية باتمان، وكذلك الفنان نيكولاس هولت الذي أوردت منصات عديدة أنه خضع للاختبار رغم استبعاده مبدئياً.

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وعلى الجانب الآخر، برز اسم الفنان جاك لودن نجم مسلسل أحصنة بطيئة كمرشح آخر، حيث صرح علناً بأن الاهتمام بترشيحه لا يتجاوز كونه مجاملة فقط دون أي توقعات واقعية للحصول على الدور. كما تم تداول اسم الفنان كالوم تيرنر الذي أكد في مهرجان برلين السينمائى الدولى أن الحديث عن ترشحه مبكر جداً، بينما وُصف ترشيح الفنان جوش اوكونور بأنه غريب ومثير للدهشة في الأوساط السينمائية.

المشرفون على الاختيار والرؤية الإبداعية

تتولى السيدة ديبى مكوينز مسؤولية فريق اختيار ممثل جيمس بوند الجديد، وقد أكدت في تصريحات سابقة على ضرورة أن يحافظ الوكيل السري على غموضه الشديد، وهو ما يستبعد اختيار نجوم أصبحوا مرتبطين بصورة فنية صعبة الفصل عن أدوارهم السابقة. كما أوضح المشرفون أن هناك قلقاً من اختيار ممثل معروف بشخصية أخرى بقوة، مما قد يفقد جيمس بوند عنصر المفاجأة والغموض الذي يتميز به عبر تاريخ السلسلة الطويل.

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من جانبها، يحرص المخرج دينيس فيلنوف على اختيار فنان يمتلك القدرة على تجسيد الشخصية عبر سلسلة متواصلة من الأفلام، مما يعني أن المعيار ليس فقط في الموهبة الحالية، بل في المرونة والقدرة على الاستمرار لسنوات قادمة. وهذا النهج الإبداعي يأتي بالتزامن مع رؤية الشركة المالكة الجديدة لتطوير العلامة التجارية لتواكب العصر الرقمي، مع الحفاظ على جوهر القصة الأصلي.

الأسماء الأقرب للدور والانتقالات التاريخية

يُعد الفنان آرون تايلور جونسون من أبرز الأسماء التي خضعت لاختبار أداء سري في عام 2022، وتم وصفه آنذاك بأنه الأوفر حظاً للفوز بالدور، غير أن أسباب التراجع عن إسناد المهمة له لا تزال غير واضحة للعلن. ومن المرشحين الآخرين الذين نزلوا ساحة التنافس بشكل رسمي أو شبه رسمي، الفنان بول ميسكال، وجاكوب الوردى، وتوم فرانسيس، بالإضافة إلى الفنان هنرى كافيل والفنان جيمس نورتون الذين حظوا بتقارير تروج لقربهم من الحسم.

أما بالنسبة للمسألة المالية والقانونية، فقد انتقلت ملكية سلسلة جيمس بوند من المالكين التاريخيين لها باربرا بروكولى ومايكل جى ويلسون إلى شركة أمازون في صفقة ضخمة في فبراير 2025. هذا الانتقال لم يكن مجالا مالياً فحسب، بل يعني سياسة إبداعية جديدة قد تؤثر على هوية الفيلم بشكل كامل، خاصة مع تخوفات من أن تغير الشركة مالكة النهج الذي اتبعته العائلتان المالكتان سابقاً في إدارة الشخصية.

تحديات العمر والجدول الزمني المستقبلي

تواجه عملية الاختيار تحدياً آخر يتمثل في عمر الممثل المرشح للدور، حيث تفضل الشركة مظهراً جسدنياً قادراً على تحمل مشاهد الأكشن المكثفة لفترات طويلة. وقد أبدى الفنان ثيو جيمس تحفظاً كبيراً تجاه قدرته على الاستمرار في أداء الشخصية لفترة زمنية ممتدة، مما يشير إلى أن الشركة تفضل عمراً يتراوح بين الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات لضمان استمرارية القصة.

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وفي ختام العملية، يظل عدم ظهور الجزء الجديد من السلسلة غير عائد لصعوبة الاتفاق على بطل وحسب، بل لارتباطه بنقل الملكية الكامل في فبراير 2025 وسياسات أمازون الإبداعية الجديدة. ومن المنتظر الإفصاح عن الأسماء السرية الأخرى التي أجرت الاختبارات في سرية تامة لاحقاً، بينما يستمر البحث الحثيث عن الوجه الذي سيحمل علامة 007 في الحقبة القادمة من تاريخ السينما العالمية.