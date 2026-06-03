أماكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ماكن و مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 تم إعلانها لكل طالب عبر رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الشهادات العامة ، ليعرف كل طالب لجنته المدونة على رقم جلوسه .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ماكن و مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 تم إعلانها لكل طالب عبر رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الشهادات العامة ، ليعرف كل طالب لجنته المدونة على رقم جلوسه .

يمكن الوصول إلى رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان ، من خلال الدخول على منصة الشهادات العامة من خلال https://moe-register.emis.gov.eg/login . أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ، والتي تتضمن (رقم الجلوس - مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا يوم 21 يونيو 2026 .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا بشأن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وطريقة كتابتها وقت الامتحان حيث شددت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني ، على أنه لابد في امتحانات الثانوية العامة 2026 من تظليل رقم الجلوس المكون من 7 أرقام بالترتيب إلى جانب كتابته بالأرقام ، فمثلا لو رقم الجلوس 1830264 يكون على الطالب كتابة وتظليل الرقم بالترتيب كما يلي : 1-8-3-0-2-6-4. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر





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