أمانة المجلس الأعلى للجامعات تتجدد لها أربع شهادات أيزو

نجحت أمانة المجلس الأعلى للجامعات في مصر تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت في الحصول على أربع شهادات أيزو دولية للعام الثاني على التوالي تماشيا مع رؤية مصر 2030.

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات في مصر عن نجاحها الحاسم في تجديد أربع شهادات دولية للمطابقة، والمعروفة بـ (الأيزو)، للعام الثاني على التوالي. يأتي هذا الإنجاز الرائد تحت الإشراف المباشر للدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، كمؤشر قوي على الالتزام المستمر بالتطوير المؤسسي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع التعليمي.

معايير الجودة العالمية والدورة الثانية

تشكل هذه الشهادات الدولية الدليل العملي على استمرارية جهود التطوير المؤسسي والتحسين المستمر التي تتبناها الأمانة. يعمل هذا النهج على الارتقاء الفعلي بكفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات التعليمية والإدارية، مما يرسخ مكانة المؤسسة كأحد أبرز الكيانات الحكومية التي تطبق المعايير الدولية بصرامة. إن الحفاظ على هذه الشهادات لفترة متتالية يعكس جدية العمل وثبات الأداء دون تراجع.

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التوجيهات الحكومية ورؤية التنمية

يأتي هذا الإنجاز في الإطار العام لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للجامعات. تهدف هذه التوجيهات بشكل أساسي إلى ترسيخ معايير الجودة العالمية والحوكمة الرشيدة ضمن كل إدارات المنظومة التعليمية، مما يضمن الشفافية والمساءلة في التعامل مع الموارد والمصالح العامة.

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دور معهد التخطيط القومي

يعكس هذا الإنجاز التزام أمانة المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق معايير الجودة العالمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي تجديد الشهادات ثمرة لجهود التطوير الشامل والمستمر، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، واستمرارًا لنهج الأمانة في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في منظومة العمل المؤسسي.