أمانة شباب القاهرة تدشن أول مركز للذكاء الاصطناعي وتكريم مؤمن زكريا ومحمد القلاجي خلال مؤتمر شباب يقود شباب يشارك بحضور 2500 شاب.

نظمت أمانة شباب القاهرة مؤتمرها التنظيمي الحاشد تحت شعار "شباب يقود.. شباب يشارك"، في تجمع كبير ضم نحو 2500 شاب من شباب القاهرة، حيث أكد المؤتمر على الدور المحوري للشباب في العمل السياسي والتنظيمي والمجتمعي.

تدشين مركز الذكاء الاصطناعي وأولويات المؤتمر

أعلن المؤتمر رسمياً عن تدشين أول مركز للذكاء الاصطناعي بأمانة القاهرة، في خطوة نوعية تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب للتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراتهم الرقمية والتكنولوجية.

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تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا أصبح ضرورة لا غنى عنها، وأن تمكين الشباب من أدوات المستقبل يمثل أحد أهم محاور بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة.

يهدف المركز إلى تأهيل الشباب للتعامل مع متطلبات سوق العمل ومستجدات العصر الرقمي، مما يتيح لهم الانتقال من مجرد استخدام التكنولوجيا إلى توظيفها في ابتكار الحلول والأفكار والمشروعات الجديدة.

إطلاق مبادرة رعاية الموهوبين والتكريمات

شهد المؤتمر الإعلان عن تدشين مبادرة "في ظهر الموهوبين"، التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الشابة ودعم أصحاب القدرات المتميزة في مختلف المجالات وتوفير مساحة حقيقية أمامهم لإظهار إبداعاتهم.

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تهدف المبادرة إلى العمل على احتضان طاقات الشباب وتحويل مواهبهم إلى فرص حقيقية للنجاح والتميز، مما يعكس رسالة إنسانية ومجتمعية مفادها أن كل موهبة تستحق أن تجد من يؤمن بها ويدعمها.

كما شهد المؤتمر لفتة تقديرية وإنسانية مميزة تمثلت في تكريم الكابتن مؤمن زكريا، تقديرًا لمسيرته الرياضية وما قدمه من نموذج ملهم في الإرادة والعزيمة والصمود في مواجهة التحديات.

توجهات قيادات الأمانة والشباب

شهد المؤتمر حضور الدكتور محمد سليمان، أمين القاهرة، والنائب أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، والنائب عمرو رشدي، أمين شباب القاهرة، إلى جانب حضور جميع نواب القاهرة وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

أكد الدكتور محمد سليمان في كلمته أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للأوطان والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية والتقدم، مشدداً على أن بناء مجتمع قوي يبدأ بالاستثمار في طاقات شبابه وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة.

شدد أمين القاهرة على أن تمكين الشباب لا يقتصر على منحهم الفرصة للمشاركة، بل يمتد إلى الثقة في قدراتهم وفتح مسارات حقيقية أمام أفكارهم وإبداعاتهم، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المجتمع.

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الاستجابة الرقمية والتكامل المؤسسي

عكس الحضور الكبير للشباب من مختلف أقسام القاهرة حجم التفاعل مع رؤية أمانة الشباب وخططها المستقبلية، كما مثّل المؤتمر فرصة لتعزيز التواصل بين القيادات والكوادر الشبابية وتأكيد أهمية العمل بروح الفريق الواحد.

أكد المؤتمر أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعمل الشبابي إلى آفاق أكثر تطوراً تقوم على الاستثمار في الإنسان والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة الفعالة.

يشمل التكريم أيضاً القارئ محمد القلاجي، أحد الأصوات المتميزة في برنامج "دولة التلاوة"، تقديرًا لموهبته وتميزه في تلاوة القرآن الكريم، وما يمثله من نموذج مشرف للشباب المصري المبدع في المجالات الدينية والثقافية.

رؤية مستقبلية للتنمية الشاملة

يأتي تنظيم هذا المؤتمر وما شهده من إطلاق مشروعات ومبادرات جديدة ليعكس توجهًا نحو بناء منظومة شبابية متكاملة تجمع بين التأهيل السياسي والتنظيمي والتطوير التكنولوجي والرعاية المجتمعية للمواهب.

يسعى المؤتمر إلى تعزيز حضور الشباب ودورهم في العمل العام، حيث يؤكد أن "شباب يقود.. شباب يشارك" ليس مجرد شعار لمؤتمر تنظيمي بل رسالة تؤكد أن الشباب هم قوة الحاضر وصناع المستقبل.

يؤكد الدعم الحكومي والمؤسسي للشباب أن الاستثمار في قدراتهم هو الطريق نحو عمل مؤسسي أكثر تطوراً وتأثيراً، مما يعزز المشاركة الفاعلة للشباب في تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل أفضل.