أمريكا واليابان تعززان التعاون لاستغلال معادن أعماق البحار

تتجه الولايات المتحدة واليابان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لاستكشاف واستغلال المعادن في قاع البحار، بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية ودعم الأمن الاقتصادي المشترك للبلدين.

تتجه الولايات المتحدة و اليابان بشكل حاسم نحو توسيع نطاق شراكتهما الاستراتيجية في مجال استكشاف واستغلال الموارد المعدنية الموجودة في أعماق البحار. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مشتركة ومكثفة تهدف إلى تنويع مصادر الحصول على المعادن الحيوية ، والتي تُعد عناصر حاسمة في الصناعات المتقدمة والدفاعية الحديثة. يهدف هذا التحالف الاقتصادي إلى تأمين سلاسل إمداد مستقرة وموثوقة، بما يدعم بشكل مباشر الأمن الاقتصادي والقومي لكل من البلدين في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على الموارد الطبيعية.

آليات التعاون واستراتيجية المعادن الحيوية

أكدت الحكومتان في بيان مشترك صدر أمس الخميس، بالتزامن مع زيارة رسمية لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى اليابان، أن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في التحالف الثنائي القائم. شدد الطرفان على ضرورة بناء سلاسل إمداد آمنة ومرنة ومتنوعة للمعادن الحيوية، نظراً لأهميتها البالغة كأساس للازدهار الصناعي والأمن القومي. وأشارت المديريات إلى أن التطوير المسؤول للموارد المعدنية في قاع البحار لا يفتح فقط فرصاً جديدة لتنويع الإمدادات، بل يعزز القواعد الصناعية القائمة ويخلق مجالات تجارية مبتكرة.

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يأتي هذا الانسجام الاستراتيجي استناداً إلى اتفاقية الإطار الأمريكية اليابانية لتأمين إمدادات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وهي وثيقة مفصلية تم توقيعها رسمياً من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أكتوبر 2025. وسبق هذه الاتفاقية الكبرى مذكرة تعاون متخصصة أبرمتها وزارة التجارة الأمريكية مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مارس 2026، مما وضع أساساً قانونياً وتشريعياً متيناً للمشروعات المشتركة المستقبلية.

مواقف الجهات الفاعلة والاجتماعات التنسيقية

أعرب الجانبان عن ترحيبهما العميق بالتقدم الملحوظ في تنفيذ مذكرة التعاون الثنائية، لا سيما النتائج الملموسة التي خرج بها الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة. استضافت مدينة توياما اليابانية فعاليات هذا الاجتماع المهم يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين عن وكالات الاستكشاف والبحث العلمي في كلا البلدين. تناولت المناقشات الجادة خلال هذا الاجتماع تفاصيل مشروع اليابان الطموح لاستخراج الطين الغني بالعناصر الأرضية النادرة من منطقة قريبة من جزيرة ميناميتوريشيما.

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بالإضافة إلى مشروع استخراج الطين، ركزت المناقشات على مشروع العقيدات متعددة المعادن، وهي ترسبات معدنية ثرية توجد على قاع المحيطات وتحتوي على نسبة عالية من النيكل والنحاس والكوبالت. بحث المشاركون بعمق سبل توسيع التنسيق بين الجهات الحكومية الرقابية، والشركات العاملة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الباحثين والباحثات والخبراء الفنيين المتخصصين. هدف هذا الحوار إلى خلق بيئة تعاونية شاملة تضمن الاستفادة المثلى من الخبرات التقنية والعلمية المتاحة لدى الطرفين.

التأثيرات الميدانية ومستقبل الاستثمارات

حدد البرنامج التعاوني الشامل الذي أوردته الوثيقة المشتركة سلسلة من الخطوات العملية لتعزيز الشراكات التجارية عبر مختلف مراحل سلسلة إمداد المعادن المستخرجة من قاع البحار. تضمنت هذه الخطوات ضمان توافر قدرات معالجة متقدمة لدى شركاء موثوقين ومعتمدين دولياً، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية التقنيات الحساسة والمعلومات الفنية الخاصة من أي تسريب أو استغلال غير مصرح به. كما اتفق البلدان على تبادل الخبرات المتقدمة في مجالات استكشاف أعماق البحار ورسم خرائط قاع المحيطات بتقنيات عالية الدقة.

جددت واشنطن وطوكيو التزامهما الراسخ بتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة القصوى من إمكاناتهما العلمية والتكنولوجية والصناعية والدبلوماسية والمالية. يهدف هذا التنسيق المستمر إلى دفع مشروعات الاستخراج المشتركة قدماً، وتوسيع الفرص التجارية المتاحة للشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء، وجذب استثمارات خاصة ضخمة. تسعى هذه الجهود إلى بناء شراكات موثوقة وطويلة الأمد، مما يسرع وتيرة التطوير المسؤول للموارد المعدنية في قاع البحار، ويدعم بشكل فعّال أمن إمدادات المعادن الحيوية والأمن الاقتصادي المشترك في المستقبل القريب.