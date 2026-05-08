أمير قلعة نويي يعلن طموحات منتخب إيران في كأس العالم 2026

في الوقت الذي يركز فيه العالم على استعدادات كأس العالم 2026 ، يعلن أمير قلعة نويي ، المدير الفني ل منتخب إيران ل كرة القدم ، عن طموحاته الكبيرة لتحقيق إنجازات تاريخية في البطولة المقبلة.

وقال قلعة نويي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء مهر الإيرانية: "آمل أن نتمكن من تحقيق إنجازات عظيمة في كأس العالم من خلال التخطيط السليم.. أنا متفائل بالفريق الذي أملكه، وبإذن الله سنكون خير ممثل للشعب في كأس العالم". وأضاف المدرب الإيراني: "لقد دأبت بلادنا على تحويل الأزمات لفرص على مدى ثلاثة عقود، والآن يجب على المنتخب أن يحذو حذوها، وآمل أن يكون لاعبو المنتخب أكثر حماسًا في الملعب".

وتابع: "يحتاج المنتخب لمباراتين أو ثلاث مباريات تحضيرية جيدة، ونحن الآن متأخرون قليلاً في الجري والسرعة وما إلى ذلك.. هناك أزمات واتحاد الكرة يحاول حلها، فهناك بعض المباريات تُلغى في أخر لحظة". وأكمل: "بعد انتهاء الموسم الجاري، سيتم إضافة اللاعبين المحترفين بالدوريات الخارجية إلى معسكر المنتخب، وسيتم التنسيق بين اللاعبين". وأتم أمير قلعة نويي تصريحاته قائلًا: "سنبقى في إيران أسبوعًا إضافيًا، ومن ثم سنغادر إلى تركيا في السادس عشر من مايو، لخوض معسكر آخر، ومن ثم سنغادر إلى أمريكا".

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، إذ يفتتح مشواره بمواجهة نيوزيلندا، ثم بلجيكا، ثم مصر، وتُقام جميع تلك المباريات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبه، أكد خبراء كرة القدم أن التحديات التي تواجه المنتخب الإيراني تتطلب استراتيجية واضحة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع الفرق الأوروبية والعالمية. كما أشاروا إلى أن الأداء الجيد في المباريات التحضيرية سيكون مؤشرًا مهمًا على مدى استعداد الفريق للمنافسة في البطولة.

ومن المتوقع أن يشهد معسكر المنتخب في تركيا تدريبات مكثفة، مع التركيز على تحسين اللياقة البدنية والتكتيكات الهجومية والدفاعية. وفي السياق نفسه، أعرب اللاعبين عن تفاؤلهم بالمشاركة في كأس العالم، مؤكدين أنهم سيعملون بجد لتحقيق أفضل النتائج. وقال أحد اللاعبين: "نحن ندرس كل فريق في مجموعتنا، ونعمل على تحسين نقاط الضعف لدينا، ونأمل في تحقيق مفاجآت في البطولة".

وفي الوقت نفسه، يتابع جماهير كرة القدم في إيران تطورات المنتخب باهتمام بالغ، حيث يعتبرون هذه المشاركة فرصة ذهبية لإثبات وجودهم على الساحة العالمية. وتأمل الحكومة الإيرانية في أن يساهم النجاح في كأس العالم في تعزيز صورة البلاد على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. ومن المتوقع أن يكون هناك دعم شعبي كبير للفريق، حيث ستشارك آلاف الجماهير في تشجيع المنتخب خلال المباريات.

وفي الختام، يؤكد خبراء كرة القدم أن نجاح المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 سيضعه في مصاف الفرق الكبرى، ويؤكد على أهمية الاستعداد الجيد والتخطيط الدقيق لتحقيق هذا الهدف





