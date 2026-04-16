أمير رومانيا يزور الجامع الأزهر ومرصد مكافحة التطرف ويعرب عن إعجابه بدور الأزهر العالمي

قام أمير رومانيا، الأمير رادو، بزيارة للجامع الأزهر الشريف ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حيث أشاد بالدور التاريخي والمعاصر للمؤسسة الأزهرية في ترسيخ قيم السلام العالمي ونشر الوسطية ومواجهة التطرف، مؤكدًا أن جهود الأزهر تمثل ركيزة أساسية لدعم التعايش الإنساني.

استقبل الجامع الأزهر الشريف، مساء أمس، الأمير رادو، أمير رومانيا ، في زيارة هدفت إلى التعرف عن قرب على الدور التاريخي والجهود المعاصرة لمؤسسة الأزهر الشريف وهيئاتها المختلفة في ترسيخ قيم السلام العالمي ، وذلك عقب لقائه ب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف.

شهد الأمير رادو خلال جولته في رحاب الجامع الأزهر شرحًا مبسطًا حول تاريخ هذا الصرح العلمي العريق الذي يتجاوز عمره الألف عام، ودوره الرائد كمنارة للعلم ومقصد للطلاب من شتى بقاع الأرض، مبديًا إعجابه الشديد بالعمارة الإسلامية الفريدة التي تزين أروقته. وقد أثنى الأمير على الدور الحيوي الذي يلعبه الجامع في نشر رسالة الإسلام الصحيحة، وتعزيز العلوم، واستقبال الدارسين من مختلف قارات العالم. كما أتيحت له الفرصة للقاء عدد من الطلاب الوافدين، حيث أعرب عن سعادته بتنوع أعراقهم واختلاف خلفياتهم، مؤكدًا أهمية مجيئهم من مسافات بعيدة للنهل من معين العلم في الأزهر الشريف. وتضمنت زيارة الأمير رادو أيضًا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الذي يقع مقره بمشيخة الأزهر. هناك، اطلع على الآليات المتبعة في عمل الوحدات المتخصصة التي ترصد، عبر 13 لغة عالمية، أنشطة الجماعات المتطرفة على الفضاء الإلكتروني. تهدف هذه الوحدات إلى تفكيك الأفكار المضللة التي تروجها تلك الجماعات لاستهداف الشباب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة. وقد أبدى الأمير اهتمامًا خاصًا بما عرضه المرصد من مجلات وإصدارات موجهة خصيصًا للرد على الأفكار المتطرفة. عقب اختتام جولته في الجامع الأزهر ومرصد الأزهر، وجه أمير رومانيا ثناءً عميقًا للدور المحوري الذي يؤديه الأزهر الشريف، عبر مركزه وهيئاته المتنوعة، في حماية المجتمعات من الأفكار المتشددة. وأكد أن هذه الجهود تشكل ركيزة أساسية لدعم التعايش الإنساني، ومواجهة سياسات الاحتقان التي تتفشى في الفضاء الإلكتروني بفعل انتشار خطابات العنف والكراهية. كما أشاد بقدرة الأزهر على المزج بين التراث الديني الأصيل والأدوات الحديثة لمجابهة التحديات الفكرية المعاصرة. يذكر أن الأمير رادو كان قد عقد لقاءً صباحيًّا مع الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر، حيث أشاد بجهود فضيلته في سبيل تحقيق السلام العالمي ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية. وفي ختام اللقاء، أهدى الإمام الأكبر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية، تعبيرًا عن تقدير رومانيا للدين الإسلامي والدور الدولي الذي يضطلع به الأزهر الشريف. جاءت هذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الثقافية والدينية بين مصر ورومانيا، وتأكيدًا على الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف على الصعيدين المحلي والدولي. إن تفاعل المؤسسات الدينية والثقافية مع القيادات الدولية يعكس أهمية الحوار البناء وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر سلامًا وتسامحًا. يعتبر الأزهر الشريف، بتاريخه العريق ومكانته العلمية والدينية المرموقة، شريكًا أساسيًا في هذه المساعي، بما يقدمه من علم ومعرفة ومنهج وسطي يعتمد على الفهم العميق للنصوص الدينية ومقاصدها السمحة. كما أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يمثل خط الدفاع الأول فكريًا ضد الأفكار الهدامة، مستخدمًا أحدث التقنيات والأدوات للتصدي لها بفعالية. إن تبادل الترجمات للأعمال الدينية الهامة، مثل ترجمة معاني القرآن الكريم، يساهم في تعزيز الفهم المتبادل وتقريب وجهات النظر بين الشعوب والثقافات المختلفة، وهو ما تسعى إليه الدبلوماسية الثقافية والدينية التي يمثلها الأزهر الشريف





أمير رومانيا الجامع الأزهر مرصد الأزهر مكافحة التطرف الإمام الأكبر أحمد الطيب السلام العالمي التعايش الإنساني نشر الوسطية

