أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح الأحكام الشرعية لتأخير الصلاة عن وقتها

تفاصيل فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن حكم تأخير الصلاة عن وقتها المحدد، والفرق بين التأخير الجائز والمحرم، وحالات الجمع بين الصلوات للأعذار الشرعية.

تعتبر الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به، وهي الصلة المباشرة والمستمرة بين العبد وربه، لذا أولى الشريعة الإسلامية اهتماماً بالغاً بتحديد أوقاتها بدقة لضمان تنظيم حياة المسلم الروحية والزمنية.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الالتزام بأداء الصلاة في وقتها المحدد شرعاً، حيث أن الصلاة ليست مجرد حركات جسدية، بل هي معراج للروح وراحة للقلب، والمحافظة على مواقيتها تعد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهو ما يجعل التساؤلات حول حكم تأخيرها من المسائل الفقهية المتكررة والضرورية لكل مسلم ومسلمة لضمان صحة عبادتهم وقبولها. وفي استجابة لتساؤل ورد من أحد الأطفال حول إمكانية تأجيل الصلاة إلى ما بعد وقتها، قدم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحاً شرعياً مفصلاً في تصريحات تلفزيونية.

وأكد الدكتور شلبي أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في الوقت الذي حدده الشرع، مشيراً إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها بحيث يخرج هذا الوقت تماماً هو أمر محرم شرعاً ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في حالات استثنائية جداً وبشروط محددة. وضرب مثالاً بمن يؤخر صلاة العصر حتى يدخل وقت المغرب، معتبراً هذا الفعل إخراجاً للصلاة عن وقتها المحدد، وهو ما يعد تفريطاً لا يقبله الشرع إذا كان بدون عذر قاهر، لأن لكل صلاة نافذة زمنية يجب أن تؤدى فيها.

ومع ذلك، أوضح أمين الفتوى أن هناك سعة في الشريعة الإسلامية تراعي ظروف البشر، حيث أجاز الجمع بين الصلوات في حالات العذر المعتبر شرعاً، مثل السفر أو المرض الشديد الذي يشق معه أداء كل صلاة في وقتها. ففي هذه الحالات، يمكن جمع الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، وذلك تخفيفاً من الله ورحمة بعباده.

كما أشار إلى نقطة هامة وهي جواز تأخير الصلاة ولكن بشرط أن يكون هذا التأخير داخل النطاق الزمني للصلاة نفسها؛ أي أن المسلم قد يؤخر صلاته لبعض الوقت بعد الأذان لانتظار جماعة المسجد أو لإتمام عمل ضروري، ما دام سيؤديها قبل أن يؤذن للصلاة التي تليها. ومع ذلك، شدد على أن المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها هي الأفضل والأعظم أجراً، وهي علامة على تعظيم شعائر الله والحرص على لقائه.

وفيما يخص التفريق بين النسيان أو النوم وبين التفريط المتعمد، استشهد الدكتور محمود شلبي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نص على أنه ليس في النوم تفريط، وإنما يكون التفريط على من يترك الصلاة عمداً حتى يدخل وقت الصلاة التالية. هذا التوضيح يهدف إلى طمأنة المسلم الذي قد يغلبه النوم أو ينسى عن غير قصد، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ الأسباب للمحافظة على الصلاة، مثل ضبط المنبهات وتنظيم الجدول اليومي بما يتوافق مع مواقيت الصلاة.

إن الالتزام بالوقت يعزز في نفس المسلم قيمة الانضباط واحترام المواعيد، وينعكس إيجاباً على سلوكه العام في الحياة، حيث تصبح الصلاة هي المركز الذي تدور حوله بقية أنشطته اليومية. ختاماً، تدعو دار الإفتاء المصرية جميع المسلمين، وخاصة الناشئة والأطفال، إلى غرس قيمة تعظيم الصلاة في نفوسهم، وفهم أن هذه العبادة هي ملاذ آمن من ضغوط الحياة، وأن الالتزام بمواقيتها ليس مجرد تكليف شرعي بل هو حاجة روحية تمنح النفس السكينة والطمأنينة.

إن الوعي بالأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة، مثل أحكام الجمع والقصر ومواقيت الأداء، يساعد المسلم على ممارسة دينه بيسر وسهولة دون تضييق، مع الحفاظ على جوهر العبادة ومقاصدها السامية في تحقيق العبودية الخالصة لله وحده





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