أمين الفتوى يوضح كيف يحقق الإنسان الهدوء النفسي من خلال تعاليم الإسلام

شرح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المنهج الإسلامي المتكامل لتحقيق الطمأنينة النفسية، مؤكدًا أن ذكر الله والصلاة على النبي من أعظم وسائل السكينة والتوازن في مواجهة ضغوط الحياة.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من سائل بمحافظة دمياط، حول كيفية تحقيق الهدوء النفسي في ظل ضغوط الحياة من خلال تعاليم الدين.

وشرح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن الإسلام وضع منهجًا متكاملًا يحقق الطمأنينة والاستقرار النفسي للإنسان، مؤكدًا أن ذكر الله هو أعظم أسباب السكينة، مستشهدًا بالآية الكريمة: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾. وأوضح أن العبادات في الإسلام ليست مجرد طقوس، بل وسائل عملية لإعادة التوازن النفسي، مشيرًا إلى أن اللهordered الإكثار من ذكره في كل الأحوال، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾، وكذلك في الحج: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾، مما يؤكد أن الذكر مفتاح الطمأنينة في كل وقت.

وأضاف أن من الوسائل المهمة أيضًا الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، لما لها من أثر عظيم في تفريج الهموم، مستشهدًا بالحديث الشريف الذي يذكر أن من أكثر من الصلاة على النبي كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على أن التوازن النفسي في الإسلام يقوم على ربط القلب بالله واللجوء إليه في الشدة والرخاء، وأن الإنسان كلما ازداد قربًا من الله ازداد سكينة وهدوءًا، مهما كانت ضغوط الحياة من حوله





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