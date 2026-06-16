أمين الإفتاء يحذر من تحويل الحياة الأسرية إلى محتوى علني للتربح

أكد الشيخ محمود الطحان أن الأصل الشرعي في الحياة الأسرية هو الستر وعدم تحويلها لمحتوى علني، مشددًا على حرمة انتهاك الخصوصية لأغراض مادية أو شهرة.

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، أن الأصل الشرعي في الحياة الأسرية هو الستر وصون الخصوصية، وعدم تحويل تفاصيل البيوت إلى محتوى علني يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التربح أو جذب المشاهدات.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تصوير الحياة الأسرية دون إذن أو رضا جميع أطرافها يدخل في باب الاعتداء على الخصوصيات، وقد يفضي إلى التشهير وكشف العورات وإثارة المشكلات بين الناس. وأضاف أن الشريعة الإسلامية شددت على حرمة انتهاك خصوصية الآخرين، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿ولا تجسسوا﴾، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة﴾، موضحًا أن الأصل هو الستر لا النشر.

وتابع أمين الفتوى أن تحويل تفاصيل البيوت إلى مادة إعلامية أو محتوى ترفيهي بهدف تحقيق مشاهدات أو أرباح يعد سلوكًا مرفوضًا شرعًا، خاصة إذا كان قائمًا على المبالغة أو التمثيل أو تضليل الجمهور. وأشار إلى أن بعض الأسر قد تظهر أمام الكاميرات بشكل غير حقيقي أو تختلق مواقف درامية لكسب التفاعل، مما يعد خيانة للأمانة الأسرية والزوجية ونشرًا للكذب والرياء في المجتمع.

وشدد على أن الأسرة في الإسلام موضع سكن ورحمة، لقوله تعالى: ﴿وجعل لكم من بيوتكم سكنًا﴾، مؤكدًا أن الحفاظ على قدسية البيت واستقرار العلاقات الأسرية مقدّم على أي مكاسب مادية أو شهرة رقمية. وشدد الشيخ محمود الطحان على أن الخصوصية حق أصيل لكل إنسان، وأن انتهاكها بغير مسوغ شرعي يعد من كبائر الذنوب، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب﴾.

وحذر من أن بعض المحتوى العائلي قد يؤدي إلى الفتن والخلافات بين الأزواج والأقارب، بل وقد يصل إلى الطلاق بسبب تعليقات المتابعين أو الضغط النفسي الناتج عن الكشف العلني. ودعا الأسر إلى التمسك بالتوجيه الإسلامي في الستر والعفاف، والابتعاد عن ثقافة الشهرة الرقمية التي تتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، مبينًا أن غياب الخصوصية يقوض ثقة أفراد الأسرة بعضهم ببعض ويهدد التماسك المجتمعي.

وأكد أن دور العلماء والوعاظ هو تذكير الناس بما أمر الله به من حفظ الأعراض والبيوت، وأن السعادة الحقيقية لا تأتي من متابعات وهمية بل من رضا الله والسكن الأسري المبارك





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