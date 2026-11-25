يقترب اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة من كسر الرقم القياسي في الدوري النرويجي، مما يثير اهتمام أندية موناكو ورين الفرنسيين بقيمة انتقال محتملة.

أكد الدولي الجزائري أمين شياخة ، النجم الصاعد في صفوف روسنبورغ ، عزمه الحاسم على تحطيم الرقم القياسي للهدافين في الدوري النرويجي ، والممسوك حالياً بيد الدنماركي السابق نيكلاس بينتنر. يحرص شياخة على تعزيز موقعه كواحد من أبرز المواهب الأفريقية في شمال أوروبا، مما يجعل موسم الحالي نقطة تحول جذرية في مسيرته الرياضية.

مساواة الرقم القياسي التاريخي في روسيا

يعد نيكلاس بينتنر حارس مرمى روسنبورغ السابق، الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتسجيله 19 هدفاً في موسم واحد من الدوري النرويجي، وهو الرقم الذي عادله أمين شياخة بدقة خلال الأسبوع الحالي. يعود هذا الإنجاز الدقيق للشياخة إلى أداء استثنائي مستمر جعله يشارف على الانفراد بالرقم القياسي وحده في سجلات الأندية النرويجية.

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تفاؤل شياخة بالوصول إلى 20 هدفاً

عبّر أمين شياخة عن ثقته الكاملة في قدرته على كسر حاجز الـ 19 هدفاً، منوهاً بأن لديه ثلاثة أسابيع كاملة متبقية قبل الختام الرسمي للمنافسة. صرح شياخة لصحيفة NIDAROS النرويجية أنه يشعر بأفضل أحواله البدنية والفنية، مع التزامه بالانتظام في تسجيل الأهداف للاستمرار على هذا المنوال المتميز حتى نهاية الموسم.

إحصائيات مذهلة تجذب الأندية الفرنسية

تتصدر إحصائيات شياخة هذا الموسم بمعدل حاسم، حيث سجل 19 هدفاً وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة رسمية. هذا الأداء القوي جعله هدفاً مرغوباً بشدة من قبل ناديين فرنسيين كبريين هما موناكو ورين، اللذين اعتادا على التعاقد مع مواهب مميزة من الدوريات الإسكندنافية.

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تفاصيل العقد والقيمة المالية المتوقعة

يبقى أمين شياخة مرتبطاً بعقد رسمي مع روسنبورغ حتى صيف عام 2030، لكن إدارة النادي النرويجي أظهرت استعداداً للتفاوض الجاد حول تحويله. تقدر القيمة المالية المتوقعة لهذا الانتقال بنحو 25 مليون يورو، مما يعكس حجم الأهمية الرياضية والمالية التي يتمتع بها اللاعب الجزائري في السوق الحالية.

التأثير المستقبلي على الدوري والمنتخب

يشكل هذا الإنجاز دافعاً قوياً لأمنيات شياخة بالمواصلة في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع روسنبورغ. يواصل اللاعب الجزائري تجميع النقاط والتألق في الدوري النرويجي، مما يعزز فرصه في جذب اهتمام أوروبي أوسع ويثبت جدارته ضمن الصفوة الكروية في القارة العجوز.