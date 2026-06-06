أمين شباب الفيوم: الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في مصر تحظى باهتمام عالمي

إشادة من الدكتور محمد مصطفى خليل بالإنجازات المصرية في ملف العمل وتوفير فرص العمل للشباب عبر المشروعات القومية، وإصلاح منظومة العمل وتحديث التشريعات ومواءمتها مع المعايير الدولية.

أشاد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، بالنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب ومختلف الفئات العمرية عبر المشروعات القومية الكبرى التي تم تشغيلها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأبرز حجم التطور والتحول الإيجابي الذي تشهده منظومة العمل في مصر،ithelial والاهتمام الدولي المتزايد بمتابعة مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تنفذها الحكومة في هذا الملف الحيوي. وأكد أن الإنجازات في ملف العمل تعكس إرادة سياسية واضحة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتعتبر توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية من أساسيات بناء الجمهورية الجديدة.

وتطرق الدكتور محمد مصطفى خليل إلى رؤية الدولة لتطوير سوق العمل placentalتت用水تحديث التشريعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني. وأشار إلى أن مصر حققت خطوات مهمة في مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية. كما سلط الضوء على صدور قانون العمل الجديد كمحطة مهمة في مسار التحديث، لما يتضمنه من ضمانات تحقق الاستقرار في علاقات العمل وتحافظ على حقوق العمال وتدعم مناخ الاستثمار.

كشف عن الإعداد لمشروع قانون العمالة المنزلية لتنظيم هذا القطاع الهام وفق إطار قانوني واضح يتوافق مع المعايير الدولية. ولفت إلى التزام مصر المستمر بتنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز شراكتها مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، مما مكّنها من إحراز تقدم في ملفات تحظى باهتمام المنظمة، مثل تعزيز الحريات النقابية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والتوسع في الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال ودعم المساواة وعدم التمييز ومواكبة أنماط العمل الجديدة النابعة من الرقمنة.

وأضاف أن الدولة تُعلي من أهمية التشغيل كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، بهدف توفير فرص عمل منتجة ومستدامة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية. وأشاد بالتعاون الفني القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ برامج العمل اللائق وبرنامج العمل الأفضل ومشروعات تطوير التدريب المهني والاستفادة من الخبرات الدولية





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