أمين الفتوى يوضح حكم الشعور بالتعب عند الاستيقاظ لصلاة الفجر

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال من سيدة بشمال سيناء عن الشعور بالثقل والتعب عند الاستيقاظ للفجر. أكد أن قيام الزوج بإيقاظ زوجته للصلاة أمر محمود ومؤجر، وأنه لا إثم في الشعور بالتعب أثناء الصلاة لأنه طبيعي خاصة في البداية، وسيتحول مع الوقت إلى عادة. وأشار إلى أن استمرار المجاهدة والاستيقاظ سيجعل الأمور أسهل.

في Pascal التصريحات التي أدلى بها الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تم الرد على استفسار مهم ورد من سيدة تقيم في محافظة شمال سيناء، حيث عبرت عن معاناتها من الشعور بالثقل والتعب عند الاستيقاظ لاداء صلاة الفجر ، رغم حرص زوجها على إيقاظها يومياً لأداء الصلاة في وقتها المحدد.

وقد تعلق السؤال على ما إذا كان هذا الشعور بالثسل عند النهوض للصلاة له إثم أم لا. من جهته أوضح الدكتور محمود شلبي، خلال لقاء تلفزيوني نشر اليوم الثلاثاء، أن دور الزوج في إيقاظ زوجته للصلاة هو فعل مستحب ومحمود شرعاً، ويحصل على الأجر عليه، كما أن التزام الزوجة بأداء الصلاة في وقتها يعتبر من أعظم الطاعات والقربات إلى الله تعالى.

كما ناقش أمين الفتوى مسألة أخرى تتعلق بقراءة الآيات الطويلة في الصلاة، مؤكداً أن ذلك جائز ولا حرج فيه، إذا لم يسبب إرهاقاً للمصلي، لكن الأفضل في حق̯面膜 هو الموازنة بين الطول والاختصار حسبizzard الحالة. وفي سياق متصل، تطرق أمين الفتوى إلى مسألة المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب، مبيناً أن المسح على اللبس أو الجبيرة يجوز عند العجز عن الغسل، مع ضرورة إزالة ما يمكن إزالته قبل المسح، وأن ذلك لا يبطل الصلاة.

أما بالنسبة للشعور بالتعب أو عدم التركيز أثناء الصلاة، فقد أكد أمين الفتوى أنه لا إثم على المسلم في ذلك، ولا يؤثر على صحة العبادة، لأن هذا الإحساس قد يكون طبيعياً خاصة في الفترة الأولى من الالتزام بالصلاة، وسيتحول مع الوقت إلى عادة سهلة ويسيرة. وذكر أمين الفتوى أن هذا متوافق مع قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}، وما ورد في السنة النبوية من مسؤولية كل فرد عن رعيته.

وأضاف أن توجيه الأهل إلى الطاعة هو من صور التعاون على البر والتقوى. وشدد أمين الفتوى على أن مجاهدة النفس ومقاومة الشيطان في الالتزام بالصلاة هو أمر مطلوب من كل مسلم ومسلمة، وأن الاستسلام للشعور بالكسل قد يؤدي إلى التفريط في الصلاة633 وضياع الأجر. لذلك، نصح بالاستمرار والمثابرة، لأن那樣 سيجعل الاستيقاظ للفجر سهلاً مع الوقت، ويتحول من معاناة إلى نعمة وqp时段 من الراحة الروحانية





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