أم وابنتها تكبلان شقيقتهما بسلاسل حديدية في الجيزة

واقعة بشعة في المنيرة الغربية حيث أقدمت أم وابنتها على تقييد شقيقتهما بسلاسل حديدية داخل المنزل لتقويم سلوكها، والنيابة تباشر التحقيقات

شهدت منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة واقعة بشعة هزت الرأي العام، حيث أقدمت أم وابنتها على التعدي على شقيقة الأخيرة وتكبيل يديها وقدميها بسلاسل حديدية (جنازير) داخل منزل الأسرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، تتضرر فيه من والدتها وشقيقتها الكبرى، متهمة إياهما بالتعدي عليها بالضرب وتقييدها داخل المنزل باستخدام سلاسل حديدية، مما سبب لها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ للفحص والتحري عن ملابسات الواقعة. وبإجراء التحريات الأولية وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المشكو في حقهما، وهما الأم (45 عامًا) والابنة الكبرى (28 عامًا).

وبمواجهتهما بما جاء في البلاغ، أقرتا بحدوث الواقعة، مبررتين ذلك برغبتهما في تقويم سلوك المجني عليها وردعها عن طرقها التي تعتريانها غير سوية. وأشارت التحريات إلى أن الخلافات الأسرية والمشاكل المتكررة بين الشقيقات كانت السبب الرئيسي وراء الحادثة. وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة، وأُحيلت المتهمتان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وقد استمعت النيابة إلى أقوال الأطراف المعنية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة للوقوف على حقيقتها.

وقررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات وتحديد نسبتها، وكذلك لفحص حالتها النفسية بعد الصدمة التي تعرضت لها. وأمرت النيابة باستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها بالتفصيل حول الواقعة، خاصة أنها لا تزال تعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة ما حدث. ومن المتوقع أن تحدد النيابة جلسة قريبة لمحاكمة المتهمتين إذا أسفرت التحقيقات عن وجود أدلة كافية لإدانتهما.

وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع المصري، خاصة مع تزايد حالات التعدي بين الأقارب التي تصل أحيانًا إلى حد تقييد الحريات باستخدام أساليب بدائية. ويطالب خبراء علم النفس بتشديد العقوبات على هذه الجرائم وتوعية الأسر بطرق التربية السليمة والنفسية لحل الخلافات دون لجوء إلى العنف. كما تدعو منظمات حقوق المرأة إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي اعتداءات داخل الأسرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مماثلة من قبل المتهمتين تجاه المجني عليها أو غيرها من أفراد الأسرة. وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي والتحريات الأمنية لتحديد الاتهامات النهائية، حيث من المحتمل أن تواجه المتهمتان تهمًا مثل الإيذاء البدني والاحتجاز غير القانوني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. ويأمل المراقبون أن تساهم هذه القضية في إلقاء الضوء على مشكلة العنف الأسري، التي غالبًا ما تظل خاضعة للصمت والتكتم داخل الأسر.

ويؤكد النشطاء أن العقوبات وحدها ليست الحل، بل تحتاج المجتمعات إلى جهد منظم للتربية على الحوار ونبذ العنف في العلاقات الأسرية. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم كذا لسنة 2024. وقد أثارت الواقعة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المغردون عن صدمتهم من حجم الوحشية داخل أسرة واحدة، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات بحق المتهمتين. ويبدو أن هذه الحادثة ستكون دافعًا لإعادة النظر في قوانين حماية الأسرة وتعزيز دور الإرشاد الأسري لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه البلاد اهتمامًا متزايدًا بقضايا العنف ضد المرأة، مع تنامي الوعي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة على كافة المستويات





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