أنتوني جوردون مهاجم برشلونة يكشف عن تفاصيل شخصية عن زملائه في الكام نو، مشيداً بلامين يامال وفرينكي دي يونغ، واصفاً فيوتشيك بأفضل الطهاة.

كشف الإنجليزي أنتوني جوردون ، لاعب خط وسط منتخب إنجلترا وفريق برشلونة الإسباني، عن جوانب شخصية ومذهلة تتعلق بنجوم الفريق الكتالوني، مع تركيز خاص على لامين يامال. وقد جاءت هذه الكشوفات في سياق حديث جوردون مع الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني " لا ليغا"، حيث تناول زملاءه في معسكر الكام نو بأسلوب فكاهي يحترم الذكاء المهني للاعبين.

جوردون يمدح ذكاء يامال ودي يونغ التكتيكي

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يعد لامين يامال هو الأبرز في قائمة زملاء جوردون، حيث وصف الجناح الإنجليزي قدرة يامال الاستثنائية في الحديث عن كرة القدم، مشيرا إلى أنه يستطيع الاستمرار في النقاش الكروي لمدة 24 ساعة متواصلة دون ملل. يعكس هذا الوصف الشغف الهائل الذي يتميز به اللاعب الشاب، والذي قاد منتخب إسبانيا مؤخراً لتحقيق فوز مثير بنتيجة 3-2 على منتخب إنجلترا بقيادة جوردون نفسه. فيما يتعلق باللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ، أشار جوردون إلى أن هذا اللاعب يمتلك صفات القيادة والتوجيه التي تؤهله ليكون مدرباً ناجحاً في المستقبل. وأكد الجناح الإنجليزي أن ذكاء دي يونغ العالي وقدرته على قراءة المباريات من داخل الملعب هما العاملان الأساسيان اللذان يمنحانه هذه الرؤية التكتيكية التي قد تنقله إلى عالم التدريب قريباً.

كريستنسين والانضباط وإدارة النادي المستقبلية

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على صعيد الانضباط والتزام المواعيد، اعتبر جوردون أن الظهير الدنماركي أندرياس كريستنسين هو اللاعب الأكثر التزاماً في المجموعة، حيث يحضر التدريبات في وقت مبكر دائماً. وفي المقابل، لخص الجناح الإنجليزي شخصية إريك غارسيا من خلال دهائه التكتيكي، متوقعاً أن يعيش هذا اللاعب فترة أطول في الملاعب مقارنة بزملائه بسبب قدرته على التكيف والحل الذكي للمشكلات.

كما توقع جوردون أن يكون غارسيا واللاعب بيدري المرشحين المثاليين لتولي منصب رئاسة النادي في المستقبل، نظراً لمستوى الذكاء العالي الذي يمتلكانه. ويعتقد اللاعب الإنجليزي أن هذين اللاعبين سيتمكنان من إدارة جميع الأمور الخاصة بنادي برشلونة بكفاءة عالية، مما يعكس ثقتهم الكبيرة في القيادات الإدارية المحتملة داخل النادي.

أسرار المطبخ والمفاتيح والموسيقى داخل الفريق

في جانب غير متوقع، كشف جوردون عن أن حارس المرمى البولندي، فيوتشيك تشيزيني، هو أفضل طباخ في مجموعة برشلونة. وسبب هذه التسمية ببساطة هو أن تشيزيني هو اللاعب الأكبر سناً في المجموعة، مما يعني أن لديه خبرة أطول في الطبخ وإعداد الطعام، وهي مهارة يلاحظها الجميع في حياة اللاعبين اليومية.

أما فيما يخص الذوق الموسيقي، فقد اتهم جوردون اللاعب رودري، نجم منتخب إسبانيا والأفضل في كأس العالم 2026، بأنه يمتلك أسوأ ذائقة موسيقية بين زملائه. ووضح أن رودري لا يستمع إلى الموسيقى أبداً، على عكس جميع زملائه الذين يرتدون سماعات الأذن، لأنه يركز فقط على المباريات والتحضير لها.

ختاماً، أشار جوردون إلى أن غافي أو أليغاندرو بالدي هما اللاعبان اللذان ينسيان مفاتيح منازلهم أكثر من غيرهم في الفريق. وقد ذكر جوردون أن هذه العادة تتكرر مع هذين اللاعبين، مما يجعلهما الخيار الأول عندما يخطر على البال من ينسون المفاتيح باستمرار، وهو تفصيل يضيف لمسة من الواقعية والفكاهة لحياة اللاعبين المحترفين داخل الكام نو.