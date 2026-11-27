أنتوني غوردون يفوز بأفضل لاعب في الجولة الخامسة بدوري الأبطال، يسجل 5 أهداف ويصنع 5 غيرها مع برشلونة، في تقرير يكشف عن شخصيته الرومانسية وتفوقه على منصات التواصل.

تُوّج اللاعب أنتوني غوردون ، نجم برشلونة ، مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا ، ليثبت نفسه رسمياً ضمن نخبة نجوم كرة القدم. يعتبر الجناح الإنجليزي هذا الإنجاز ذروة بداية مشواره مع النادي الكتالوني، حيث نجح في جذب الأنظار إليه بأداء متميز خلال أشهره الأولى، مما جعله محور اهتمام الصحافة الرياضية.

أنتوني غوردون وجائزة دوري الأبطال

يُعد فوز أنتوني غوردون بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا مؤشراً قوياً على اندماجه السريع مع الفريق. يشير هذا التكريم إلى تأثيره المباشر على نتائج الفريق، حيث قدم مستويات لافتة منذ انضمامه إلى صفوف برشلونة، مما أكسبه شعبية واسعة بين المشجعين والخبير.

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تأتي هذه الجائزة تتويجاً لمسار صاعد بدأ مع انتقاله إلى برشلونة، حيث أظهر قدرة على التكيف مع متطلبات اللعب عالية المستوى في أوروبا. يعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في رحلة أنتوني غوردون لتثبيت اسمه كأحد العناصر الأساسية في خطة المدرب هانز فليك.

الشخصية الرومانسية وأسلوب اللعب

يرى أنتوني غوردون أنه مختلف عن أبناء جيله، وربما أقرب إلى لاعبي التسعينيات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو". يصف الجناح الإنجليزي نفسه بأنه "رومانسي" ينتمي إلى زمن آخر، ويرى أن كرة القدم أصبحت مادية أكثر من اللازم في الوقت الحالي.

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يهوى أنتوني غوردون ممارسة الشطرنج والقراءة والملاكمة والبادل، ولا يجد ما يجذبه في منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس تركيزه على الجوانب البسيطة والأكثر عمقاً للحياة. هذا الانعزال النسبي عن الضجيج الإعلامي ساعدته على الحفاظ على هدوئه وتركيزه داخل الملعب، وهو ما يظهر جلياً في أسلوب لعبه المتزن.

إقناع ديکو والقرار التكتيكي

رغم اهتمام ليفربول وتشيلسي وبايرن ميونخ بضم أنتوني غوردون، نجح المدير الرياضي ديكو في إقناعه بمشروع برشلونة، قبل أن يحسم المدرب هانز فليك قراره النهائي. كان لجهود ديكو الدور الأكبر في إقناع اللاعب باختيار النادي الكتالوني، حيث عرض عليه رؤية واضحة تناسب تطوره المهني والشخصي.

بدأ أنتوني غوردون تعلم الإسبانية قبل توقيع عقده مع البارسا، ويواصل تعلم الكتالونية، مما ساهم في اندماجه السريع مع زملائه. تلقى دعماً كبيراً من إيريك غارسيا وداني أولمو وبيدري، الذين ساعدوه على التأقلم مع البيئة الجديدة وفهم ثقافة النادي والمدينة.

الإحصائيات والأداء المستقبلي

في أشهره الأولى، نجح أنتوني غوردون في تقديم مستويات لافتة، حتى إن بعض مسؤولي النادي الكتالوني يرونه "رافينيا الثاني"، بفضل مهاراته وقوته البدنية ومجهوده في الضغط. يمنح غوردون زميله لامين يامال مساحة أكبر للتركيز على الأدوار الهجومية، بفضل مساهماته الدفاعية، رغم حاجته إلى تطوير قراراته في بعض المواقف.

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سجل أنتوني غوردون 5 أهداف وصنع مثلها، خلال 17 مباراة خاضها مع برشلونة هذا الموسم في مختلف البطولات. يبدو أنه وجد في برشلونة البيئة المناسبة لشخصيته وأسلوبه، بينما يسعى إلى ترسيخ مكانته بين نخبة نجوم كرة القدم، مما يبشر بمستقبل مشرق له مع النادي في المواسم القادمة.