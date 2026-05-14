أنجيلا ميركل تحلل واقع ألمانيا السياسي والاقتصادي وتقدم رؤيتها لدعم الديمقراطية والتعامل الدولي

في حديث موسع، دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى تقييم الحكومة الحالية بإنصاف، ودافعت عن سياسات كبح الديون، وكشفت عن خطة لدعم الشباب المهمشين من خلال منح دراسية لتعزيز الصعود الاجتماعي، كما قدمت نصائح في التعامل الدبلوماسي مع دونالد ترامب.

في تصريحات لافتة تعكس خبرتها السياسية الطويلة، دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل المواطنين في ألمانيا إلى ضرورة تبني نهج يتسم بالإنصاف والموضوعية عند تقييم أداء الحكومة الألمانية الحالية.

وأشارت ميركل، التي قادت البلاد لسنوات طويلة، إلى أن استطلاعات الرأي قد تعكس صورة سلبية لا تأخذ في الحسبان كافة التعقيدات التي تواجهها السلطة التنفيذية. وشددت في مقابلتها مع مجلة فوكوس الألمانية على أن الاعتدال والاتزان هما الركيزتان الأساسيتان اللتان يجب أن يستند إليهما المواطن لتقدير الإنجازات التي تحققت بالفعل، مؤكدة أن القول بعدم حدوث أي تقدم هو ادعاء غير دقيق ويفتقر إلى الواقعية.

ورغم امتناعها عن الدخول في تفاصيل السياسات الحالية، إلا أنها أعربت عن تمنياتها الصادقة بنجاح الحكومة، معتبرة أن جميع الأطراف المشاركة في الائتلاف الحاكم تدرك حجم المسؤولية التاريخية والجسامة الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. وانتقلت ميركل في تحليلها إلى الظروف الخارجية التي تحيط بألمانيا، موضحة أن حكومة الائتلاف التي تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تعمل في بيئة دولية شديدة التعقيد والاضطراب.

وسلطت الضوء على التحديات الجيوسياسية الكبرى، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة مع إيران، معتبرة أن هذه الأزمات تفرض ضغوطا هائلة على اتخاذ القرار الداخلي وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق متصل، دافعت ميركل بقوة عن استراتيجيتها المالية التي اتبعتها خلال فترة رئاستها، مفسرة اللجوء إلى ديون ضخمة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 كضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وأكدت أن اعتماد سياسة كبح الديون في المراحل اللاحقة كان قرارا استراتيجيا صائبا لضمان استدامة الموازنات العامة، مشيرة إلى أن القدرة الحالية على إنشاء صناديق للبنية التحتية أو تحمل تكاليف الإنفاق الدفاعي المتزايد ما كانت لتتحقق لولا الإدارة المالية الحصيفة التي انتهجتها حكوماتها في السابق. وعلى صعيد الشأن الاجتماعي والديمقراطي، كشفت ميركل عن تطلعها للمساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية في ألمانيا من خلال مبادرات ملموسة.

وبعد تفكير في إنشاء مؤسسة أو جائزة، مالت ميركل إلى فكرة تقديم منحة دراسية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتهميشا، وليس فقط الطلاب المتفوقين أكاديميا. وأوضحت أن هذه المنحة ستكون موجهة لأولئك الذين يعانون من ظروف حياتية قاسية في المرحلة الانتقالية بين التعليم المدرسي والتدريب المهني، وهي الفئات التي قد لا تصل إليها الإجراءات الحكومية التقليدية بشكل فعال.

وأكدت ميركل أن الهدف من هذه المبادرة هو إرسال رسالة أمل مفادها أن النجاح متاح للجميع بغض النظر عن نقطة البداية، محذرة في الوقت ذاته من تآكل الإيمان بفكرة الصعود الاجتماعي في المجتمع الألماني، وهو ما تعتبره تهديدا خطيرا لتماسك الدولة الديمقراطية. وفيما يخص العلاقات الدولية والتعامل مع الشخصيات السياسية القوية والمثيرة للجدل مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدمت ميركل نصيحة دبلوماسية قائمة على البراغماتية والصلابة النفسية.

ودعت إلى اتباع نهج يركز على إيجاد نقاط التوافق والمصالح المشتركة، مع التأكيد على ضرورة التصرف دون خوف أو ارتباك. وأوضحت ميركل أنها لم تسع يوما لنيل إعجاب ترامب الشخصي، وفي الوقت ذاته تجنبت الاستفزاز غير المبرر، معتبرة أن هذا التوازن هو المفتاح للتعامل مع القادة الذين يمتلكون سلطات واسعة.

وحذرت من خطورة التقليل من شأن أي شخص يصل إلى سدة الحكم في دولة عظمى، مؤكدة أن من يشغل هذه المناصب يمتلك قدرا هائلا من النفوذ الذي يتطلب التعامل معه بمنتهى الجدية والمهنية لضمان تحقيق المصالح الوطنية العليا بعيدا عن العواطف الشخصية





