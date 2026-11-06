أندريه زكي يختتم مؤتمر الأقصر بمشاركة 1000 إنجيلي وخطاب عن الرجاء المسيحي

الدكتور أندريه زكي يختم مؤتمر القسوس في الأقصر بـ1000 مشارك، مع كلمة حول الرجاء في المسيح ومشاركة الدكتور مايكل يوسف من أمريكا.

اختتم الدكتور أندريه زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات مؤتمر " القسوس والخدام من أسيوط حتى أسوان"، الذي استضافته محافظة الأقصر تحت عنوان "المسيح رجاؤنا". وشهد الختام حضوراً مميزاً لمئة ألف من أبناء الطائفة الإنجيلية ، بالإضافة إلى القسوس والخدام والقيادات الكنسية التي جددت تعاليمها في هذه التجمعات الروحية.

حضور قيادي وروحي مكثف

شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور أندريه زكي بصفته الرائدة، حيث ترأس الجلسات الختامية التي جمعت نخبة من العاملين في السلك الديني. وقد ألقى كلمة رئيسية في ختام المؤتمر حملت عنوان "الرجاء المسيحي وسط عواصف وتحديات الحياة"، مذكّداً الحضور بأن الرجاء لا يتزعزع أبداً.

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كانت القسوس والخدام من مختلف المحافظات الحاضرة في هذا الحدث التاريخي، والذي شهد أيضاً حضور الدكتورة إليزابيث زوجة الدكتور مايكل يوسف، بالإضافة إلى الأستذة هالة توما زوجة الدكتور أندريه زكي. وتمثل الحضور في عدد كبير من أعضاء المجلس الإنجيلي العام الذين شاركوا في النقاشات والندوات.

رسالة أمل وثبات في الحياة

ركز الدكتور أندريه زكي في خطبته على معجزة مشي السيد المسيح على الماء، مؤكداً أن الرجاء المسيحي قائم على الله الثابت الذي لا يتغير، وليس على الظروف المتغيرة المحيطة بالإنسان. وأوضح أن الإيمان الحقيقي يعني تثبيت العيون على الله وحده، وليس على المخاوف والتحديات التي قد تواجه الإنسان في حياته اليومية.

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وشدد على أن الرجاء المسيحي يرتبط بقوة قيامة المسيح وانتصاره على الموت، مشيراً إلى أن معرفة الله والثقة في سلطانه تمنح الإنسان الطمأنينة والثبات. واستشهد بالقول التاريخي ليهوشافات الذي قال: "نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا"، معبراً عن عمق الثقة في قيادة الله للناس.

مشاركة روحية عالمية وحضور أمريكي

شهد المؤتمر أيضاً مشاركة الدكتور مايكل يوسف، مؤسس قناة الملكوت والواعظ العالمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي رحب به الدكتور أندريه زكي ترحيباً كبيراً. وأشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمسيرة مايكل يوسف الممتدة في الخدمة الروحية، واصفاً إياه بأنه نموذج لقيادة روحية مصرية ذات حضور عالمي مميز.

وصف الدكتور أندريه زكي الدكتور مايكل يوسف بأنه خادم أمين يعشق مصر ويحمل رسالتها في قلبه، مؤكداً أنه خير سفير لوطنه بما يجسده من انتماء وطني صادق. وأشار إلى أن محبة الوطن والخدمة المخلصة للإنسان تمثلان قيمة أصيلة في رسالة كل من يحمل مسؤولية تجاه المجتمع.

اعتزاز بالجذور المصرية والخدمة العالمية

من جانبه، أعرب الدكتور مايكل يوسف عن تقديره الكبير للدكتور أندريه زكي، مشيداً بما يجمعه من رؤية روحية ومسؤولية وطنية. ووجه شكره الخاص للدكتور أندريه زكي على محبته وتعاونه المخلص في خدمة مصر والمصريين خلال هذه الفعاليات المهمة. وأكد اعتزازه بجذوره المصرية والصعيدية، قائلاً إنه يحب الصعيد ويفتخر بأنه مصري صعيدي.

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على الرغم من مغادرته مصر منذ سنوات طويلة، إلا أن الدكتور مايكل يوسف أشار إلى أنه خلال خمسين عاماً من الخدمة والوعظ في مختلف قارات العالم ومعظم دوله، لمس قاسماً إنسانياً مشتركا يجمع البشر. وأوضح أن هذا القاسم يتمثل في البحث الدؤوب عن معنى الحياة وقيمتها، والسعي المستمر إلى إشباع القلب والعقل بالسلام.

وأوضح الدكتور مايكل يوسف أن الله هو الإجابة الحقيقية عن هذا البحث الإنساني، مشدداً على أن السيد المسيح هو الثروة الحقيقية في حياة الإنسان. ودعا إلى استثمار الحياة وأفعاله وخبراته في اكتشاف قيمة العلاقة مع المسيح، الذي وصفه باللؤلؤة ذات الثمن الباهظ، مؤكداً أن معرفته تمثل أعظم قيمة يمكن أن يكتسبها الإنسان.