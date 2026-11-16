أنشيلوتي ينفي غضب رافينيا من قرار إبقائه مع البرازيل

كارلو أنشيلوتي يوضح أن رافينيا رحب بقرار البقاء مع المنتخب البرازيلي ولعب ضد سنغافورة، نافياً إشاعات غضبه من تأخر عودته لبرشلونة بعد الطرد أمام اليابان.

نفى المدير الفني لمنتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي ، الإشاعات التي تداولت حول غضب اللاعب رافينيا من قرار استبعاده عن العودة مبكراً إلى ناديه الإسباني برشلونة. وأكد أنشيلوتي أن المهاجم السابق لريال سوسيداد أظهر حباً كبيراً لتمثيل بلاده، مما دفعه للبقاء مع البعثة الوطنية رغم عدم مشاركته في المباراة القادمة.

وكانت الأحداث قد تدفقت بسرعة خلال عطلة نوفمبر الدولية، حيث تعرض رافينيا للطرد أثناء مباراة منتخب البرازيل أمام اليابان التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 2-3. كان من المفترض نظرياً أن يغادر رافينيا معسكر المنتخب ليعود إلى إسبانيا، خاصة وأن إصابته أو إيقافه تمنعه من اللعب في مواجهة سنغافورة.

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القرار الإداري والإبقاء على اللاعب في التشكيلة

قام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وكارلو أنشيلوتي بمراجعة الموقف واتخاذا قراراً مشتركا بالإبقاء على رافينيا ضمن قائمة السفر إلى سنغافورة. ورغم أن الإيقاف يمنعه من اللعب في المباراة المقررة يوم الثلاثاء، إلا أن القرار الإداري اعتمد على قيمته كممثل للقيم الوطنية وروح الفريق. هذا الإجراء لم يكن عشوائياً، بل جاء بناءً على تقييم فني وإداري دقيق لحالة الفريق المعنوية.

تصريحات أنشيلوتي حول روح الفريق والقيادة

خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة سنغافورة، صرح أنشيلوتي بأن رافينيا، بعد تعرضه للطرد، أبدى رغبة قوية في البقاء مع زملائه في الفريق. وأكد المدرب الإيطالي أن هذا السلوك يعكس روحاً معنوية عالية داخل المجموعة، مشدداً على أن القادة مثل رافينيا يلعبون دوراً أساسياً في توحيد الصفوف. أشار أنشيلوتي إلى أن حب اللاعب للمنتخب كان واضحاً من خلال رفضه المغادرة المبكرة رغم الظروف الصعبة.

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دعم الإدارة البرازيلية لدور اللاعب القيادي

من جانبه، جاء رد رودريغو كايتانو، مدير المنتخبات الوطنية للرجال في الاتحاد البرازيلي، ليؤكد أهمية رافينيا داخل الفريق. أوضح كايتانو أن رافينيا يعتبر من القادة البارزين ولا يمكن الاستغناء عنه في هذه المرحلة الحسنة. هذا الدعم الإداري يبرز كيف ينظر الجهاز الفني والإداري للمنتخب إلى اللاعب ليس كمجرد نجم كرة قدم، بل كعنصر استقرار نفسي وقيادي ضروري للنجاح في المباريات القادمة.

الأداء الفردي لرافينيا وتأثيره على النادي

يواصل رافينيا تقديم مستويات أداء مميزة مع ناديه نادي برشلونة، حيث سجل 19 هدفاً في مختلف البطولات منذ انطلاق الموسم الحالي. يتصدر المهاجم قائمة هدافي الدوري الإسباني الليغا برصيد 15 هدفاً، مما يجعله ركيزة أساسية للفريق على الصعيدين الوطني والنادي. هذا الإنجاز الفردي يجعل قرار إبقائه مع المنتخب قراراً مدروساً يخدم مصالح المنتخب دون أن يؤثر سلباً على توازنه النفسي أو احترافيته.