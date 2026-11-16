مسودة قرارات مؤتمر أنطاليا COP31 ترفع تمويل التكيف في الدول النامية إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، مع طرح مقترحات للانتقال العادل من الوقود الأحفوري.

أعلنت المسودة الأولى لقرارات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للمناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية عن مقترح جوهري يهدف إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، حيث دعت الوثيقة إلى وصول هذا التمويل إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وقد أثار هذا الهدف الطموح الذي يتضمن ثلاثة أضعاف المبالغ الحالية توقعات بنقاشات حادة وانقسامات بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، نظراً للتحديات المالية الكبرى المصاحبة لتنفيذ هذه الخطة.

أهداف تمويل التكيف وآليات التنفيذ المطلوبة

تستهدف الوثيقة المؤرخة في 16 نوفمبر ومعدّة تحت إشراف رئاسة المؤتمر، الدول المتقدمة لزيادة مساهماتها الجماعية بشكل كبير، مع مطالبتها بتقديم خارطة طريق واضحة لتحقيق هدف 120 مليار دولار، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة يني شفق التركية. وتسعى المسودة إلى وضع مسار تنفيذي ذي إطار زمني محدد يتضمن مراحل متدرجة، بالإضافة إلى ترتيبات دقيقة لرصد التقدم المحرز في كل دولة لضمان الشفافية والمساءلة.

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وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن استراتيجي بين تمويل التكيف وتمويل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، في إطار الهدف الشامل الأوسع الذي يسعى لحشد ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. ويأتي هذا التصنيف المالي الدقيق لتعكس الإدراك المتزايد لأهمية بناء المرونة المجتمعية والبنية التحتية ضد الظواهر المناخية القاسية، إلى جانب خفض الانبعاثات.

تسريع التحول للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات

في محور الطاقة، دعت المسودة بشكل صريح إلى تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، مع التأكيد على الانتقال الفوري وتوقف دعم الوقود الأحفوري غير الفعال في جميع الدول الموقعة. كما تضمنت الأهداف التقنية رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، مما يتطلب استثمارات ضخمة في شبكات النقل والتوزيع الحديثة.

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واستهدفت الخطة أيضاً زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، شدد النص على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لخفض انبعاثات غاز الميثان من خلال تحسين عمليات الرصد، والكشف الفوري عن التسربات وإصلاحها، فضلاً عن القضاء التام على عمليات الحرق والتنفيس الروتيني للغاز التي تسهم بشكل كبير في الاحتباس الحراري.

مستجدات تقرير الخسائر والأضرار وجداول زمنية

قدمت الوثيقة أيضاً خارطة طريق أنطاليا الخاصة بتمويل التكيف والقدرة على الصمود، والتي تهدف إلى تحديد مصادر تمويل يمكن التنبؤ بها وتوسيع نطاقها لدعم التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ بشكل عادل. ويتطلب هذا الإطار تقديم تقرير مفصل بهذا الشأن للنظر فيه واتخاذ القرارات اللازمة خلال مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين COP32 الذي سيعقد في عام 2027.

شملت المقترحات الأخرى إصدار برنامج عمل مخصص لقضايا الجبال وتأثيرات تغير المناخ عليها، بالإضافة إلى برنامج علمي لدراسة الجوانب المتعلقة بتجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية بشكل مؤقت، والعمل الجاد على خفض درجات الحرارة مجدداً إلى ما دون هذه العتبة الحيوية للحفاظ على التوازن البيئي العالمي.

ردود فعل المفاوضين وتوقعات اجتماع أنطاليا

أقر وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي يتولى قيادة المفاوضات الحالية في أنطاليا، بأن بعض بنود المسودة قد تثير انقسامات بين المفاوضين الدوليين بسبب الفروقات في القدرات الاقتصادية والسياسية. وقد صرح بوين خلال مؤتمر صحفي عقب الكشف عن الوثيقة بأن ثمة عناصر في هذه المسودة لن تحظى بموافقة جميع الأطراف، مشدداً على أن النص يمثل مجرد مسودة أولية تخضع لمزيد من المفاوضات المكثفة.

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وأكد بوين أن الهدف النهائي هو التوصل إلى نتيجة حقيقية وذات أهمية عملية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بدلاً من مجرد نصوص رمزية. وفي هذا السياق، أشارت مسؤولة أممية بشأن المناخ إلى وجود زخم قوي لضمان تحقيق المستهدفات، مع تأكيد أن الدول المشاركة لديها مساهمة كبرى في عملية اتخاذ القرار النهائي لضمان إنصاف جميع الأطراف المعنية بالأزمة المناخية.