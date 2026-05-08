أنغام تحضر عزاء هاني شاكر في ظهور نادر.. وتنعاه بكلمات مؤثرة

بعد عفو حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن ناصر ماهر، صانع ألعاب بيراميدز، استقر على إدراج اللاعب ضمن القائمة المبدئية، مع تزايد فرصه في التواجد بالقائمة النهائية، بعد المستوى اللافت الذي يقدمه مؤخرًا. اللاعب خرج من حسابات المنتخب في فترة سابقة، عقب تصريحاته المثيرة في نوفمبر الماضي، عندما انتقد استبعاده من قائمة كأس الأمم الأفريقية، أثناء تواجده مع الزمالك. لا يضع الأمور الشخصية في حساباته، وقرر العفو عن اللاعب، مع التركيز على مصلحة المنتخب، في ظل اقتناعه بإمكانياته الفنية. تبقى مباراتا بيراميدز المقبلتان، أمام زد في نهائي كأس مصر، ثم سموحة في ختام الدوري، عاملًا حاسمًا في تحديد موقف اللاعب من التواجد النهائي في القائمة. يُعد ناصر ماهر من أبرز نجوم الدوري هذا الموسم، بعد انتقاله إلى بيراميدز قادمًا من الزمالك في يناير، حيث ساهم في 11 هدفًا خلال 21 مباراة (8 أهداف و3 تمريرات حاسمة). من المقرر إرسال القائمة المبدئية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 15 مايو، على أن يتم إعلان القائمة النهائية في الأول من يونيو، بحد أقصى 26 لاعبًا.

أنغام تحضر عزاء هاني شاكر في ظهور نادر .. وتنعاه بكلمات مؤثرةعاد ناصر ماهر ، صانع ألعاب بيراميدز ، إلى دائرة اهتمامات الجهاز الفني لـ منتخب مصر ، قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026 ، بعد عفو حسام حسن ، المدير الفني ل منتخب مصر عنه.

في تصريحات لـ«الوطن» أن حسام حسن استقر على إدراج ناصر ماهر ضمن القائمة المبدئية، مع تزايد فرصه في التواجد بالقائمة النهائية، بعد المستوى اللافت الذي يقدمه مؤخرًا. وكان اللاعب خرج من حسابات المنتخب في فترة سابقة، عقب تصريحاته المثيرة في نوفمبر الماضي، عندما انتقد استبعاده من قائمة كأس الأمم الأفريقية، أثناء تواجده مع الزمالك. لا يضع الأمور الشخصية في حساباته، وقرر العفو عن اللاعب، مع التركيز على مصلحة المنتخب، في ظل اقتناعه بإمكانياته الفنية.

تبقى مباراتا بيراميدز المقبلتان، أمام زد في نهائي كأس مصر، ثم سموحة في ختام الدوري، عاملًا حاسمًا في تحديد موقف اللاعب من التواجد النهائي في القائمة. يُعد ناصر ماهر من أبرز نجوم الدوري هذا الموسم، بعد انتقاله إلى بيراميدز قادمًا من الزمالك في يناير، حيث ساهم في 11 هدفًا خلال 21 مباراة (8 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

من المقرر إرسال القائمة المبدئية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 15 مايو، على أن يتم إعلان القائمة النهائية في الأول من يونيو، بحد أقصى 26 لاعبًا.





