أهالي ميت الديبة يطلبون إنقاذ القرية من أزمات الصرف الصحي

سكان قرية ميت الديبة بكفر الشيخ يطالبون بتسريع مشروع محطة المعالجة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لإنهاء معاناتهم اليومية من طفح المجاري.

يطالب أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ ، الحكومة المصرية بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة البيئية والصحية التي تعيشها القرية منذ فترة طويلة. وقد وجه السكان نداءات استغاثة موجهة مباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، للتعامل بجدية مع تدهور الخدمات الأساسية التي تهدد حياة آلاف المواطنين.

تدهور شبكة الصرف الصحي وارتفاع المخاوف

تشهد قرية ميت الديبة، التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، تكراراً ملحوظاً لطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية. وقد أدى هذا الخلل الفني إلى انتشار روائح كريهة بشكل مستمر، مما أثار مخاوف جدية لدى السكان من تداعيات صحية وبيئية خطيرة قد تسببها الأمراض الناتجة عن تلوث المياه والتربة المحيطة بالمنازل والمساجد.

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أكد الكابتن الشحات جاب الله، عميد شرطة بالمعاش، أن الشبكة الداخلية للصرف الصحي في القرية هي شبكة أهلية تم إنشاؤها بالجهود الذاتية لسنوات طويلة. ومع مرور الوقت وكثرة الاستخدام والزيادة السكانية المستمرة، أصبحت هذه الشبكة قديمة ومتهالكة، وغير قادرة على استيعاب الكميات المتزايدة من المياه العادمة، مما جعل المشكلة هيكلية تتطلب حلاً جذرياً وليس إصلاحات جزئية.

مشروع محطة المعالجة متوقف منذ أربع سنوات

يعد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحل الجذري للأزمة، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة أربعة أفدنة تعادل 20 ألف متر مربع لإقامة المحطة منذ نحو أربع سنوات. إلا أن عمليات التنفيذ لم تبدأ فعلياً حتى الآن، على الرغم من إدراج المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة، مما أغضب المواطنين الذين يرون أن الانتظار الطويل جاء على حساب صحتهم وبيئتهم المباشرة.

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يشير residents مثل عاطف عمار وطارق قادوم إلى أن المعاناة أصبحت يومية ومزمنة داخل كل منزل، ولم تعد مجرد مشكلة خدمية عابرة يمكن تجاوزها. وقد حذر هؤلاء السكان من أن استمرار تسرب مياه الصرف الصحي أمام المنازل والمحلات التجارية سيؤدي حتماً إلى كارثة صحية شاملة إذا لم يتم وضع جدول زمني واضح وملزم لإنجاز المشروع، بدلاً من الاكتفاء بالوعود أو الحلول المؤقتة التي لا تحل المشكلة.

توضيح الجهات المسؤولة والخطوات القادمة

في الرد على هذه المطالبات، كشف مصدر مسئول بمحافظات كفر الشيخ عن أن مشروع محطة المعالجة لا يقع تحت المسؤولية المباشرة للمحافظة وحدها، بل هو جزء من مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية. وأوضح المصدر أن تنفيذ المحطة سيبدأ بالتزامن مع انطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وهو ما يفسر سبب التوقف المطول في السنوات السابقة التي كانت مخصصة للدراسات والتصميمات ضمن الإطار الحكومي.

في meio الوقت، التزمت محافظة كفر الشيخ بالمتابعة الحثيثة للأزمة من خلال التنسيق مع مجلس مدينة قلين. واتفق الأطراف المعنية على التدخل الفوري لصيانة الشبكة الداخلية الموجودة وإجراء عمليات ترميم عاجلة بالتعاون مع أهالي القرية، وذلك كإجراء وقائي لحماية المواطنين حتى يبدأ التنفيذ الكامل لمشروع محطة المعالجة في موعده المحدد ضمن الخطة الزمنية الوطنية للمبادرة.