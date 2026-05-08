أهالي تقسيم عمر بن الخطاب يناشدون الحكومة لإنقاذهم من «غزو الأقمشة».. وقافلة طبية شاملة في أسيوط

أهالي حي تقسيم عمر بن الخطاب في القاهرة يناشدون الحكومة التدخل العاجل لإنقاذهم من ظاهرة «غزو الأقمشة» التي تهدد سلامة المباني، بينما تستعرض الحكومة حصاد قافلة طبية شاملة في أسيوط نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، حيث قدمت خدمات طبية مجانية لأكثر من 3900 حالة، بالإضافة إلى تطوير وإحلال 14 ألفًا و506 مساجد بتكلفة 27 مليار جنيه خلال 12 عامًا.

أهالي حي تقسيم عمر بن الخطاب في القاهرة يناشدون الحكومة التدخل العاجل لإنقاذهم من ما وصفوه بـ«قنبلة موقوتة» أسفل العقارات، حيث يتزايد انتشار ظاهرة « غزو الأقمشة » التي تهدد سلامة المباني وتسبب مخاطر كبيرة على سكان المنطقة.

وتأمل الأهالي في تدخّل السلطات المحلية لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تفاقمت على مدار السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات البيع غير القانوني للأقمشة والمواد القابلة للاشتعال في الأسواق الشعبية المجاورة. وفي سياق متصل، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بمركزي الغنايم والقوصية بمحافظة أسيوط، خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو 2026.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في تنظيم هذه القوافل، والتي تأتي في إطار التعاون الفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيسة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، منها العظام، والباطنة، والقلب، والأطفال، والصدر، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى تخصص الرمد.

وشهدت القافلة تقديم خدمات الكشف والعلاج مجانًا، وإجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية المتخصصة إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. وأكدت أن أعمال القافلة أسهمت في الكشف على 1549 حالة في تخصص الرمد، وصرف 690 نظارة طبية، وإجراء 162 عملية رمد مجانية، فضلًا عن الكشف على 2355 حالة في مختلف التخصصات الأخرى، كما تم تحويل 117 حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج.

وفي السياق نفسه، استقبلت القافلة اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الذي أثنى على دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وجميع المشاركين في القافلة، وما تحقق من نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة من محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية. وأعربت رئيسة اللجنة عن تقديرها لمؤسسة بنك الشفاء المصري لجهودها المتواصلة ودورها في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية.

وأكدت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار التواصل مع الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو استكمال العلاج بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لمؤسسة بنك الشفاء المصري، مع تنظيم قوافل طبية مماثلة بمحافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة. وفي أخبار أخرى، كشفت وزارة الأوقاف عن خطة طموحة لتطوير وإحلال 14 ألفًا و506 مساجد بتكلفة 27 مليار جنيه خلال 12 عامًا، في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية الدينية وتحديث المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية





