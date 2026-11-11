أهلي جدة والنصر: غيابات كبرى قبل الكلاسيكو وتأهل الأمم الأوروبية

تحليل شامل لغيابات الأهلي عن الكلاسيكو ضد النصر يوم 20 نوفمبر، ومواجهة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، مع تفاصيل نظام التأهل والجدول الزمني.

تواجه إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة تحدياً كبيراً قبل خوض مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام نادي النصر السعودي ، المقرر إقامتها يوم 20 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة من دوري روشن للمحترفين موسم 2026-2027. يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش إلى إعادة ترتيب الأوراق بسبب الغيابات المتعددة التي تؤثر على جاهزية الفريق.

غيابات الإصابة تهدد خطة الأهلاوي

كشفت التقارير الفنية عن إصابة ستة لاعبين أساسيين بأوضاع صحية متفاوتة، مما يضع مشاركتهم في المباراة محل شكوك كبيرة. وتشمل القائمة الطبية كلًا من التركي ميريح ديميرال، وزكريا هوساوي، وصالح أبو الشامات، ونايف مسعود، بالإضافة إلى الأرميني إدوارد سبيرتسيان والفرنسي فالنتين أتانجانا.

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يحرص الجهاز الطبي للأهلي على التعامل بحذر شديد مع هذه الإصابات لتجنب أي انتكاسة قد تطال اللاعبين عند عودتهم المبكرة إلى الملاعب. ومن المنتظر أن تكشف الفحوصات الطبية الدقيقة خلال الفترة المقبلة عن مدى استجابة هؤلاء اللاعبين للعلاج ومدى قدرتهم على الانضمام إلى التدريبات الجماعية قبل الموعد النهائي للمباراة.

التصفيات الأوروبية وتصدر الفرق الكبرى

تتجه الأنظار نحو منافسات دوري الأمم الأوروبية التي تنطلق الخميس 12 نوفمبر وتستمر حتى السبت 14 نوفمبر 2026، حيث تسعى المنتخبات لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب. تتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، تليها إيطاليا بـ7 نقاط، بينما تحتل بلجيكا المركز الثالث بـ6 نقاط وتتذيل تركيا الترتيب دون رصيد.

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في المجموعة الثانية، يتقاسم الصدارة كل من هولندا واليونان برصيد 8 نقاط لكل منهما، مع تقدم ألمانيا بالمركز الرابع بـ5 نقاط، وصربيا في ذيل الترتيب بدون نقاط. أما المجموعة الثالثة فتشهد تفوق إسبانيا بـ12 نقطة، تليها إنجلترا بـ9 نقاط، ثم كرواتيا بـ3 نقاط، والتشيك في الأخير بدون نقاط.

المباريات الحاسمة وتأثير الغيابات الفرنسية

تحتضن ميلانو قمة حاسمة بين منتخبي إيطاليا وفرنسا الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط مخاوف داخل صفوف الديوك بشأن جاهزية كيليان مبابي. غاب قائد منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد عن التدريبات الجماعية الأخيرة، مما أثار حالة من الترقب لدى الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان.

لا تقتصر المعاناة الفرنسية على غياب مبابي فقط، إذ يعاني الفريق من غيابات مؤثرة أخرى أبرزها ماركوس تورام وبيير كالولو. كما تعرض أوريليان تشواميني لمشكلة بدنية خلال التدريبات، مما اضطره لمغادرة مران الثلاثاء قبل نهايته بعد شعوره بآلام في الفخذ، ليخضع لفحوصات طبية عاجلة.

نظام التأهل ومصير المنتخبات المتبقية

وفقاً لنظام البطولة الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في المستوى الأول إلى الدور ربع النهائي. يُقام هذا الدور بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مارس 2027، بهدف توفير منافسات رسمية أكثر تنافسية للمنتخبات المشاركة.

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كما تنص اللوائح على تطبيق نظام للصعود والهبوط، حيث تواجه المنتخبات التي تنهي مجموعاتها في المركز الأخير خطر الهبوط المباشر أو خوض مباريات فاصلة. يتم مقارنة نتائج المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الأربع لضمان بقاء أفضل منتخبين في المستوى الأول، بينما يخوض الآخران مباريات الملحق.

الأجواء التدريبية في مصر والاتفاقيات الدولية

أعرب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي شهدها مركز المنتخبات الوطنية. حضر لاعبو منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول، مما وفر لهم فرصة مشاهدة نجوم الفراعنة عن قرب والتقاط الصور التذكارية معهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط بين مختلف فئات المنتخبات الوطنية وبناء جيل جديد من اللاعبين تحت إشراف نخبة المدربين. يستمر العمل على تطوير البنية التحتية للتدريب لضمان تقديم أداء متميز في المحافل الدولية القادمة.