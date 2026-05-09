أهلي يواجه الاتحاد السكندري في السلسلة النهائية لدوري السوبر الممتاز لكرة السلة - مواعيد المباريات والمباراة الثانية

تتجه أنظار جماهير كرة السلة المصرية إلى صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء الأحد المقبل، لمتابعة المواجهة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر الممتاز لكرة السلة، والتي تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري، في لقاء مرتقب ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً. سلة الأهلي رجال تواجه ماكتاون فلايرز النيجيري اليوم في تصفيات BAL، كما يتواجه الأهلي مع فيلا دي داكار السنغالي في تصفيات BAL بالمغرب. الأهلي يتقدم في السلسلة بعد مباراة مثيرة، ويطمح للاتحاد السكندري للعودة وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي. نظام النهائي بنظام Best of 5، حيث تستمر المنافسات حتى يوم 17 مايو الجاري حال اللجوء إلى جميع المباريات. مواعيد المباريات المقبلة: المباراة الأولى: الجمعة 8 مايو – برج العرب – 8 مساءً، المباراة الثانية: الأحد المقبل – برج العرب – 8 مساءً، المباراة الثالثة: الأربعاء 13 مايو – صالة الدكتور حسن مصطفى – 8 مساءً، المباراة الرابعة (إن لزم): الجمعة 15 مايو – صالة الدكتور حسن مصطفى – 8 مساءً، المباراة الخامسة (إن لزم): الأحد 17 مايو – برج العرب – 5 مساء.

تتجه أنظار جماهير كرة السلة المصرية إلى صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية ، مساء الأحد المقبل، لمتابعة المواجهة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر الممتاز لكرة السلة ، والتي تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري، في لقاء مرتقب ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.

سلة الأهلي رجال تواجه ماكتاون فلايرز النيجيري اليوم في تصفيات BAL، كما يتواجه الأهلي مع فيلا دي داكار السنغالي في تصفيات BAL بالمغرب. الأهلي يتقدم في السلسلة بعد مباراة مثيرة، ويطمح للاتحاد السكندري للعودة وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي. نظام النهائي بنظام Best of 5، حيث تستمر المنافسات حتى يوم 17 مايو الجاري حال اللجوء إلى جميع المباريات.

مواعيد المباريات المقبلة: المباراة الأولى: الجمعة 8 مايو – برج العرب – 8 مساءً، المباراة الثانية: الأحد المقبل – برج العرب – 8 مساءً، المباراة الثالثة: الأربعاء 13 مايو – صالة الدكتور حسن مصطفى – 8 مساءً، المباراة الرابعة (إن لزم): الجمعة 15 مايو – صالة الدكتور حسن مصطفى – 8 مساءً، المباراة الخامسة (إن لزم): الأحد 17 مايو – برج العرب – 5 مساء





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كرة السلة المصرية دوري السوبر الممتاز لكرة السلة سلسلة نهائية مواجهة بين الأهلي والاتحاد السكندري تتجه أنظار جماهير كرة السلة المصرية صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية تصفيات BAL ماكتاون فلايرز النيجيري فينلا دي داكار السنغالي نظام Best Of 5 تتويج باللقب إعادة التوازن إلى سلسلة النهائي خبرات كبيرة في البطولة أولمبيك سكندري

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

افتتاح مجموعة النيل من الدوري الإفريقي لكرة السلة «BAL» والأهلي يحقق فوزه الأول - بوابة الأهرامافتتحت الأربعاء منافسات اليوم الأول من مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

Read more »

رجال سلة الأهلي يواجه سيتي أويلرز الأوغندي في بطولة الـ«bal» | قناة صدى البلدرجال سلة الأهلي يواجه سيتي أويلرز الأوغندي في بطولة الـ«bal»

Read more »

استئناف تصفيات مجموعة النيل في بطولة BAL اليوم | قناة صدى البلداستئناف تصفيات مجموعة النيل في بطولة BAL اليوم

Read more »

موعد مباراة سلة الأهلي واستاد مالي في بطولة إفريقيا للأندية «BAL 3» | قناة صدى البلدموعد مباراة سلة الأهلي واستاد مالي في بطولة إفريقيا للأندية «BAL 3»

Read more »

غدًا.. الأهلي يخوض منافسات بطولة إفريقيا «BAL» لكرة السلةيخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، غدًا الجمعة، منافسات بطولة إفريقيا &171;BAL&187;.

Read more »

13 لاعباً في قائمة سلة الأهلى استعدادا لمواجهة الفتح ببطولة BALيستعد الفريق الاول لكرة السلة بالنادى الاهلى رجال لمواجهة نظيره الفتح الرباطى المغربى في أولى مباريات بطولة BAL والتي تقام برواندا و تستمر حتى 1 يونيو المقبل.

Read more »