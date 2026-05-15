أهميته الكبيرة لشهر ذي الحجة لدى دار الإفتاء المصرية - ماهيته وخصائصه - فضل الأعمال الصالحة في هذا الشهر - فضل أداء فريضة الحج - أهمية الوعظ والتربية في بناء الإنسان - حكم أداء فريضة الحج لمن يعاني من الهمم

أوضح الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المكانة العظيمة لشهر ذي الحجة باعتباره زمن الحج الأكبر والموسم الذي تتجلى فيه أسمى معاني التضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. كما أوضح خلال لقاء تلفزيوني أن المسلمين يتركون أوطانهم وأهليهم في هذا الشهر بمشهد إيماني مهيب يرمز ليوم القيامة. كما بين أن شهر ذي الحجة يحمل نفحات كبرى ورحمات واسعة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أشد شهور العام حرمة على الإطلاق. كما بين أن هذا الشهر يعد أعظم الشهور حرمة لما يتضمنه من شعائر مقدسة وعبادات جليلة يؤديها المسلمون تقربا إلى الخالق ونيل مرزاته في تلك الأيام المباركات. كما بين أن فريضة الحج تنفرد بكونها عبادة جامعة تلتقي فيها مختلف أنواع البر والخير من صلاة وزكاة ورحمة بالضعفاء بالإضافة إلى المناسك الخاصة مثل الطواف والسعي والوقوف بعرفة. كما بين أن هذا التكامل العبادي يساهم بشكل مباشر في تهذيب النفس البشرية وتطهير القلوب من الأغيار مما يجعلها عبادة فريدة من نوعها. كما بين أن العمل الصالح في هذه الأيام يكون أحب إلى الله من غيرها في سائر العام موضحا أن هذا الثواب متاح لجميعMuslims حول العالم وليس مقتصرا على الحجاج المتواجدين في البقاع المقدسة. كما بين أن من لم يكتب له أداء فريضة الحج هذا العام يمكنه نيل الفضل العظيم عبر النية الصادقة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة. كما بين أن الاجتهاد في الصيام والذكر والصدقة بقلب مخلص يجعل المسلم يخرج من هذه الأيام مغفور الذنوب وكأنه ولد من جديد بأمر الله تعالى.

وفي تفسيره لقوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات أفاد أمين الفتوى بأن المقصود من هذه الآية لا ينحصر في الذكر اللساني فحسب بل يمتد ليشمل كافة أشكال العمل الصالح الممكنة. أعمال العشر الأول من ذي الحجة وذكر أن صلة الأرحام وجبر الخواطر ومساعدة المحتاجين وإخراج الصدقات كلها تدخل في نطاق الطاعات التي يجب أن يحرص عليها المسلم في هذا الموسم الشامل.

