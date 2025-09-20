يوضح المقال أهمية الإكثار من الذكر والأذكار الشرعية في حياة المسلم، استنادًا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مع ذكر فضلها وتأثيرها على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى عرض بعض الأخبار المحلية والعالمية.

حثَّ الشرعُ الشريفُ على الإكثارِ من الذكر ِ في كلِّ الأوقاتِ وأنواعِه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾. ومن الوظائفِ الشرعيَّةِ المطلوبةِ أذكارُ طرفي النهارِ، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾. هذه الأذكار ُ تمثلُ حصناً حصيناً للمؤمنِ، تحميهِ من الشرورِ وتحفظُهُ في يومِهِ وليلِهِ، وتُقرّبُ العبدَ من ربِّهِ، وتُطهّرُ قلبَهُ وتُزكي نفسَهُ، وتُحصّنُهُ من وساوسِ الشيطانِ.

ومن هذه الأذكارِ: آيةُ الكرسي، والمعوذات، وأذكارُ الصباحِ والمساءِ. إنّ المواظبةَ على هذه الأذكارِ تُحدثُ فرقاً كبيراً في حياةِ المسلمِ، فهي تُشعِرُهُ بالسكينةِ والطمأنينةِ، وتُعينُهُ على أداءِ العباداتِ، وتُيسّرُ لهُ أمورَ الدُّنيا والآخرةِ. وهي بمثابةِ وقايةٍ من الأمراضِ الروحيةِ والنفسيةِ، وحمايةٍ من كيدِ الشياطينِ. كما أنّ المواظبةَ على الذكرِ تجلبُ البركةَ في الرزقِ والوقتِ والصحةِ، وتُعينُ على حسنِ الخاتمةِ. فالذكرُ هو غذاءُ الروحِ ودواءُ القلوبِ، وهو السبيلُ الأمثلُ لتحقيقِ السعادةِ في الدنيا والآخرةِ. إنَّ الالتزامَ بهذه الأذكارِ هو علامةٌ على محبةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، و دليلٌ على الإقبالِ على الآخرةِ. كما أنها بمثابةِ تجديدٍ للعهدِ مع اللهِ، وتعزيزٍ للإيمانِ في القلبِ. وهي بمثابةِ منارةٍ تضيءُ دروبَ الحياةِ، وتُرشدُ إلى طريقِ الحقِّ والرشادِ. الذكرُ هو مفتاحُ الخيرِ، وبوابةُ السعادةِ، ووسيلةُ النجاةِ. المواظبةُ على هذه الأذكارِ هي السبيلُ إلى رضا اللهِ والفوزِ بالجنةِ. وهي بمثابةِ حصنٍ منيعٍ يحمي المسلمَ من كلِّ شرٍّ وبلاءٍ. إنّها زادُ المؤمنِ في رحلةِ الحياةِ، ورفيقُهُ في دروبِ السيرِ إلى اللهِ. وهي بمثابةِ نورٍ يضيءُ الدربَ، ويُنيرُ القلوبَ، ويزكّي النفوسَ. فالذكرُ هو أساسُ العبادةِ، ورأسُ الطاعةِ، ومفتاحُ كلِّ خيرٍ. وهو من أفضلِ الأعمالِ التي يتقربُ بها العبدُ إلى ربِّه، وينالُ بها محبةَ اللهِ ورضاه. والمسلمُ الحقُّ هو الذي يجعلُ الذكرَ جزءاً أساسياً من يومِهِ، ويواظبُ عليهِ في كلِّ أحوالِهِ، في السرّاءِ والضرّاءِ، في الصحةِ والمرضِ، في السعةِ والضيقِ. وهكذا يجب على المسلم أن يلتزم بأذكار الصباح والمساء وأن يواظب عليها لما فيها من فضل عظيم، ومن الأذكار التي وردت: {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم}{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ *وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ *مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} (ثلاث مرات ) 'أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر''اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك( أَمَتُك ) وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت' اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك' (أربع مرات)'اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت ' ( ثلاث مرات )'حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم' (سبع مرات) 'اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي' 'اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم'رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً' (ثلاث مرات)أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه اليوم: فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده' 'أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ودين نبيَّنا محمد صلى الله عليه وسلم وملَّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين''لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير' (عشر مرات)'سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته' (ثلاث مرات إذا أصبح)'أستغفر الله وأتوب إليه' (مائة مرة ).





