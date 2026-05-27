أهمية زيارة الأقارب في عيد الأضحى: فضل صلة الرحم والتزاور

مقال يشرح أسباب وحكمة زيارة الأقارب في أول أيام عيد الأضحى، مستندًا إلى فتوى دار الإفتاء المصرية والأحاديث النبوية، مع بيان السنن والآداب المستحبة في العيد.

مع إشراقة أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق العاشر من ذي الحجة 1447 هـ، يتبادر إلى أذهان الكثيرين سؤال مهم: لماذا يجب زيارة الأقارب في العيد؟

هذا السؤال ليس مجرد استفسار عن عادة متبعة، بل هو بحث عن الحكمة والفضل الشرعي وراء هذه الزيارة التي تعزز الروابط الأسرية وتزيد المحبة بين الناس. وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها أن العيد مناسبة للفرح وإظهار السرور، وأن فضل الله ورحمته هما أولى ما يفرح به المؤمن، مستشهدة بقوله تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون).

ومن أعظم مظاهر هذا الفرح الاجتماع بالعائلة وصلة الأرحام، سواء الأحياء منهم أو الأموات، لأن ذلك يزيد التكافل الاجتماعي ويذكرنا بقيمة التراحم التي دعا إليها الإسلام. وقد أكدت دار الإفتاء أن التزاور في العيدين مشروع في الإسلام، ودعمت ذلك بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها أبو بكر الصديق في يوم عيد ووجد جاريتين تغنيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا).

وهذا الحديث يبين أن العيد فرصة للترويح عن النفس والتواصل مع الأحباب، وأن زيارة الأقارب ليست مجرد عادة اجتماعية بل هي سنة نبوية تحقق السعادة في الدنيا والآخرة. كما أن صلة الرحم لها ثواب عظيم، فهي تزيد في الرزق وتبارك العمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه).

كما أن الله تعالى جعل صلة الرحم سبباً لدخول الجنة بسلام، فقد قال النبي: (يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام). لذلك فإن زيارة الأقارب في العيد تعزز هذه القيم وتجسد معنى العيد كفرحة جماعية. إلى جانب أهمية الزيارة، هناك سنن وآداب ينبغي للمسلم مراعاتها في عيد الأضحى.

من أبرز هذه السنن: الأضحية التي هي قربة إلى الله تعالى باتفاق العلماء، وصلاة العيد التي تعتبر من السنن المؤكدة، والذهاب إلى المصلى مشياً إن تيسر مع مخالفة الطريق في الذهاب والإياب. كذلك التكبير الجهر به من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والاغتسال والتطيب وارتداء أجمل الثياب، وتبادل التهنئة بالمصافحة. ومن الآداب أيضاً تأخير الطعام يوم الأضحى حتى ما بعد الصلاة، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.

كل هذه السنن والآداب تساهم في إحياء روح العيد وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، مما يجعل زيارة الأقارب في العيد عملاً متكاملاً يجمع بين الطاعة والفرح. لذا ينبغي على المسلم اغتنام هذه الفرصة لصلة رحمه ولنيل الأجر والثواب، مع الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع تفاصيل العيد





